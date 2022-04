Jumbo Kooistra organiseert succesvolle hulpactie voor Oekraïne

SNEEK- Jumbo Kooistra heeft de afgelopen periode haar klanten de mogelijkheid geboden om producten te doneren aan de bevolking van Oekraïne. Er is in overleg met de familie Nammensma uit Lviv, Oekraïne, een goederenpakket samengesteld met producten waar veel behoefte aan is in Oekraïne.

Klanten konden ervoor kiezen om een pakket of losse goederen te doneren. Jumbo Kooistra bood klanten de mogelijkheid om eenvoudig haar steentje bij te dragen aan de bevolking van Oekraïne. Erik Kooistra legt uit: “Men kon ervoor kiezen om een pakket of losse goederen te doneren. Een pakket bestond uit 10 producten voor € 10,-. Losse producten konden uiteraard ook gedoneerd worden. Wij hebben voor ieder tiental verkochte producten nog eens € 3,- gedoneerd aan de hulpactie.”

In de tien filialen van Jumbo Kooistra zijn er door de klanten maar liefst 17.000 producten gedoneerd. “We zijn overweldigd door het enorme aantal producten, fantastisch!” aldus Erik Kooistra. “Wij hebben vervolgens nog een donatie gedaan aan de actie in de vorm van producten t.w.v. € 5100,-. We hebben van de familie Nammensma opnieuw een lijst gekregen met producten waar behoefte aan is in Oekraïne, op deze manier weten we zeker dat het goed terecht komt.”

De familie Nammensma uit Sexbierum heeft een inzamelingsactie voor goederen en voedsel opgezet. Willem en Inge Nammensma wonen in Lviv, Oekraïne. Willem woont momenteel nog in Oekraïne en Inge is inmiddels met de kinderen in Workum, Friesland. De familie Nammensma is te volgen via social media, ze zijn actief op Facebook & Instagram. Via instagram zijn zij te volgen op: @onsleveninoekraine

Hoekstra transport Sneek heeft het vervoer tussen Bolsward en Sexbierum belangeloos verzorgd. Evenals Drukkerij van der Eems, zij hebben het drukwerk kosteloos geleverd.