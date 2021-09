Jumbo Kooistra: “Kom jij ons groeiende en jonge ambitieuze team versterken?”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Jumbo Kooistra.

“Jumbo Kooistra is een trotse, zelfstandige food-organisatie waar plezier, passie en samen voorop staan. Door ons te onderscheiden in gastheerschap, kwaliteit en beleving willen we de klantverwachting iedere dag overtreffen.

In 2002 ging Kooistra Supermarkten over met de 3 bestaande winkels: Bolsward, Wommels en Makkum, naar een grotere keten als multi franchisenemer van de Jumbo Supermarkten formule. In de afgelopen jaren is het familiebedrijf hard gegroeid. Momenteel heeft het bedrijf 10 filialen in Friesland, Noord-Holland en Flevoland.

Doel van de familie Kooistra is om de komende jaren door te groeien en er zo voor te zorgen dat alle klanten krijgen waar ze recht op hebben: namelijk een supermarkt waar je wordt geïnspireerd, je thuis voelt en die alles doet in dienst van de consument. Kom jij ons groeiende en jonge ambitieuze team versterken?”

https://www.jumbokooistra.nl/

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO