Juich jouw idool naar de finish of schaats mee voor Stichting Spieren voor Spieren

Stichting Spieren voor Spieren heeft als missie om samen alle spierziekten bij kinderen te verslaan. Op 26 maart worden er zoveel mogelijk etappes van de Elfstedentocht geschaatst om geld in te zamelen voor dit bijzondere goede doel. Het startschot wordt gegeven door de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden Wiebe Wieling. Het wordt een feestje in de Elfstedenhal van Leeuwarden op deze laatste dag dat er ijs ligt. Er is livemuziek, koek en zopie, BN’ers die meeschaatsen en de cast van Musical de Tocht, iedereen is welkom en de toegang is gratis, de start is om 10.00 uur.

Om zich in te leven in hun rol gaat ook de cast van Musical De Tocht zoveel mogelijk Elfsteden-kilometers schaatsen, van de cast doen Wolter Weulink, Nandi van Beurden, Theo Martijn Wever, Boy Ooteman, Jolijn Henneman, Bertrie Wierenga, Thijs Meester, Emily White, Sandra Jonkman, Iremlijn Geerts, Ilja de Boer, en Christian Jongedijk mee. Ook een groot aantal bekende namen hebben zich gemeld om een stukje mee te schaatsen namelijk: Bob de Jong, Evelien Vijn, Syb van der Ploeg, Klasina Seinstra, Jessica Merkens schrijver van het boek ‘Op eigen houtje’, Lize Kop keepster van Ajax en ook de tweeling Rosanne en Mylene Walewijn, influencers bekend van YouTube.

Je kunt nog meedoen!

Je kunt je inschrijven voor één of meerdere etappes. Een etappe is bijvoorbeeld van Leeuwarden naar Sneek (+/- 1 uur schaatsen) of van Hindeloopen naar Workum (+/- een half uur schaatsen). Het inschrijfgeld staat gelijk aan het aantal kilometers dat een etappe in werkelijkheid is in dit geval is dat 22 euro voor Leeuwarden-Sneek en 9 euro voor Hindelopen-Workum. Dit geld gaat rechtstreeks naar Spieren voor Spieren. Voor elke etappe is een tijdslot, aan het einde van het slot is de finish, iedereen haalt dus de volgende stad. Zo kan iedereen meedoen! Inschrijven kan via musicaldetocht.frl.

Wat is er te doen?

De hele dag door zijn er optredens van o.a. de Marko’s uit Burgum, Rene Karst en Syb van der Ploeg. Ook is er de Spieren voor Spieren fundag, je kunt dan met je opblaas-krokodil het ijs op en natuurlijk is er koek en zopie. Genoeg reden om even langs te komen op 26 maart tussen 10.00-19.00 uur in de Elfstedenhal in Leeuwarden.