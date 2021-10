Juffen met pensioen

SNEEK- Afgelopen donderdag was het feest op IKC Bonifatius! Na meer dan 45 jaar onderwijs gingen juf Margreet en juf Andy met pensioen. 's Morgens werden zij feestelijk onthaald op het plein van het IKC. Omdat ze nu veel tijd voor vakantie hebben, werden ze alvast in een vakantiebus naar de Leeuwarderweg -waar het IKC staat- gebracht. Alle kinderen wachtten hen daar op een feestelijk versierd plein op.

De hele dag stond in het teken van de prachtige carrière van deze juffen, die op een gegeven moment zelfs samen de directie van de school hebben gevormd. De laatste schooljaren heeft juf Andy doorgebracht in de middenbouw, met name in groep 4. Juf Margreet was intern begeleider voor de jonge kinderen van het IKC.

Overladen met bloemen en cadeaus zijn de juffen 's middags met spandoeken uitgezwaaid op het plein. Deze feestelijke dag is afgesloten met een samenzijn voor familie, het team en andere genodigden, waar de juffen werden bedankt voor hun tomeloze inzet voor het welzijn en onderwijs van zoveel kinderen in en rond Sneek.