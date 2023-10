Juf Nienke van CBS It Harspit in de prijzen met nieuw lesprogramma voor kleuters

OPPENHUIZEN - Vorige maand was het feest op CBS It Harspit in Oppenhuizen, want juf Nienke de Vries behaalde een eerste prijs met haar afstudeerscriptie voor haar Pabo-studie op de Hanzehogeschool in Groningen. Het onderwerp waarmee ze de prijs won was: ‘Kleuters in beweging - Bewegen en rekenen in de beweeghoek’. Op CBS It Harspit heeft ze voor haar afstudeeropdracht onderzocht hoe kinderen zelfstandig in de beweeghoek aan rekendoelen kunnen werken. Ze bedacht zelf de opdrachten en werkte deze op haar eigen creatieve wijze uit.

Nienke de Vries uit Sneek vertelt dat ze altijd al iets met haar creativiteit wilde doen. Maar alleen richten op het creatieve en daar werk in vinden, is niet zo eenvoudig. Dus was het zoeken naar een combinatie. Ze werkte in de zorg en ook als onderwijsassistent, waarna ze koos voor een Pabo-studie. “Het was niet zo dat ik van jongs af aan al juf wilde zijn”, vertelt de nu 25-jarige Nienke.

Beweeg-rekenhoek

“Wel gaat in het onderwijs mijn voorkeur uit naar de onderbouw”, gaat ze verder. “Op die leeftijd ben je met de kinderen meer spelenderwijs bezig om de leerdoelen te behalen. Daar word ik enthousiast van en kan ik beter mijn creatieve kant laten zien.” Ze legt uit dat haar bevinding was, dat bij kleuters het spelen voorop stond in de voormalige rekenhoek. Het leerdoel dat toen werd aangeboden, bleef vaak liggen. De kinderen gingen niet uit zichzelf aan de rekendoelen werken.

De wens van de school was dan ook dat de leerlingen door middel van bewegend leren aan de SLO- rekendoelen gingen werken, bijvoorbeeld door ze rekenactiviteiten in de beweeghoek aan te bieden. Daar wilde Nienke wat mee doen en dus ging ze voor haar afstudeeropdracht op zoek naar een beweeg-rekenhoek voor groep 1 en 2, waarbij kinderen plezier beleven aan werken met rekendoelen en tegelijkertijd zelfstandig in beweging zijn.

Haar LIO-stage (Leraar in Opleiding) kon ze doen bij CBS It Harspit. Daar deed ze ook het onderzoek voor haar afstudeeropdracht. Nienke: “Als onderwijsassistent had ik al op school in Oppenhuizen gewerkt en ik vind It Harspit een superleuke school, waar ik heel graag ben.” Haar keuze voor de school in Top en Twel was dan ook een logische.

Thematisch werken

Nienke bedacht een opdracht in Sinterklaastijd waarbij kleuters cadeautjes via een kort parcours naar een schoorsteen moesten brengen. De cadeautjes en schoorstenen hadden cijfers en de kleuters moesten op zoek naar de juiste combinaties. Nienke vertelt dat de kinderen met camera’s werden geobserveerd. “Je zag dat ze zomaar twintig minuten zelfstandig bezig waren de opdracht uit te voeren. Bovendien bleek uit gesprekken met de kinderen dat ze het ook ontzettend leuk vonden om te doen en om elkaar te helpen”, vertelt ze enthousiast.

“Door te bewegen en na te denken over de uitvoering van de opdracht zie je dat ze onbewust al bezig zijn met rekenen. Daarnaast kun je thematisch werken door de opdracht te koppelen aan, in dit geval, Sinterklaas of een ander actueel thema.” Daarin komt de creatieve kant in Juf Nienke naar boven.

School in ontwikkeling

Nienke hoopt dat haar winnende onderzoek het begin is van iets moois. Ze wil het lesprogramma dan ook verder gaan uitrollen met beweeg-rekenopdrachten of verder uitbreiden met bijvoorbeeld bewegen-lezen. Er is al veel interesse voor het lesprogramma dat letterlijk en figuurlijk nog in de kinderschoenen staat. “Op de school en bij Stichting Palludara zijn ze in ieder geval al superenthousiast en heb ik hele leuke reacties ontvangen”, zegt Nienke die nu les geeft aan groep 3 en 4 van CBS It Harspit. De school zelf neemt de bevindingen in het onderzoek van juf Nienke dan ook graag mee. Zo blijft de school in ontwikkeling.

Nienclub

Daarnaast is Nienke de Vries ook veel op pad met haar eigen creatieve business: ‘Nienclub’, entertainment op het gebied van schminken en glittertattoos voor kinderen op festivals en evenementen. En daar is ze naast lesgeven ook erg druk en vooral creatief mee bezig. “Mijn creatieve brein staat eigenlijk nooit uit”, zegt Nienke. “Als er mooie ideeën oppoppen in mijn hoofd, ga ik snel op zoek naar mijn mobiele telefoon om ze vast te leggen. Zo ben ik voortdurend bezig. Nee, ik ben niet zo goed in stilzitten. Meer een bezige bij en een creatieve duizendpoot”, besluit ze lachend.

