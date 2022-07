Juf Margje neemt afscheid van de Mienskipsskoale de Legegeaën

SIBRANDABUORREN- Vandaag is na 48 jaar haar laatste dag als juf op Mienskipsskoalle de Legeaën te Sibrandabuorren. Voor heel veel (oud)Legeaënster het vertrouwde gezicht voor de kleuters en groep 3. Haar gehele carrière is zij werkzaam geweest op ‘de Twatine’ te Gauw en later, wanneer de scholen binnen de Legeaën genoodzaakt zijn te gaan fuseren, op Mienskipsskoalle de Legeaën.