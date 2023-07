Juf Jellie Huitema van de Julianaschool met pensioen

In 1978 is ze begonnen op de Bijekoer in Menaldum, waar ze toen kleuterleidster werd. Later is ze in Sneek gaan werken. Eerst 6 jaar op de Koningin Wilhelminaschool en de laatste 17 jaar op de Julianaschool.

’ s Ochtends vroeg werd Jellie met haar man Age opgehaald in een bootje, waarin ze, na een prachtige tocht, aankwamen bij het water langs de school. Daar wachtte haar een warm onthaal en zongen de leerlingen een lied voor haar.

De rest van de dag is ze verwend met prachtige cadeaus en optredens in alle groepen. De hele dag door bleek hoe populair ‘juf Jel’ bij de leerlingen, ouders en collega’s is. En ze genoot ervan.