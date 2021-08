Juf Irene Walda neemt na 46 jaar afscheid

SNEEK- Vandaag was het feest op de Thomas van Aquinoschool. Na 46 jaar onderwijs was het afscheidsfeest voor juf Irene Walda. Ze werd vanmorgen vroeg van huis gehaald door de politie, die haar met zwaailicht en sirene het schoolplein opreed. Daar stonden alle leerlingen en collega's klaar voor een muzikale ontvangst.

Luidkeels werd ze toegezongen en daarna was het een feestelijke schooldag voor iedereen. Juf Irene kwam in elke klas langs met een traktatie. Ze had voor iedereen een mooie tas met daarop een vis, want ze voelde zich al die jaren als een vis in het water. Daarbij had ze voor iedere collega een mooi persoonlijk gedicht.