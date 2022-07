Judoka's Guikema en Adema pakken brons bij het NK Judo -18 jaar

DEN HAAG - Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen -18 jaar in Den Haag verschenen Tien judoka's van Sportcentrum Akkermans uit Wommels op de tatami. Zeven van hen wisten de top 10 te behalen.

Twee mooie derde plaatsen waren er voor Michel Guikema (Leeuwarden) en Ciska Adema (Workum). Michel Guikema wist de partij om het brons in de golden score binnen te halen. Ciska Adema won in de partij om het brons van clubgenoot Amara Buwalda. Daarmee eindigde Amara Buwalda (Bolsward) op een zure 5e plaats(net naast de prijzen. Ook broer Riemer Jelte wist de partij om het brons niet naar zich toe t trekken en viel hiermee ook net naast de prijzen.



Drie negende plaatsen waren er voor Leah Offenberg (Leeuwarden), Sanne Hartman (Sexbierum) en Anouk Adema (Workum). Jelmer Eijzenga (Tzum), Jonna Dijkstra (Leeuwarden) en Marc Veenstra (Kollumerzwaag) hebben ook een dosis ervaring opgedaan en kwamen niet in de buurt van de prijzen Door een blessure moest Maaike Hoogeveen (Oldeholtpade) dit kampioenschap aan zich voorbij laten gaan.