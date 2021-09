Judoka’s Club Sato sterk tijdens districtskampioenschap

KOLLUM- Afgelopen zaterdag kwamen in Kollum zes judoka’s uit voor Judoclub Sato. Maar liefst vier judoka’s wisten het podium te bereiken. Omar Rokic kwam uit in de gewichtsklasse -50 en werd knap eerste, Ruben Walinga in de -55 kilo haalde ook de eerste prijs. Sem Walinga -74 kilo en Tycho Nauta -46 kilo gingen met een bronzen medaille naar huis.