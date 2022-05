Judoka’s Akkermans goed in Scheemda en Amtwerpen: Bolswarder Riemer Jelte Buwalda kampioen

WOMMELS- Bij de internationale judotoernooien in Scheemda en Antwerpen/België kwamen de judoka’s van Sportcentrum Akkermans goed voor de dag. Bij de ippon Trophy in Antwerpen werd Riemer Jelte Buwalda (Bolsward)kampioen. Amara Buwalda (Bolsward) werd 2e. Verder waren er 3e prijzen voor Ciska Adema ( Workum)en Leah Offenberg( Leeuwarden).

In Scheemda werden Kampioen: Rutger Eijzenga ( Tzum), Maaike Hoogeveen ( Oldeholtpade), Mirthe Hartman ( Sexbierum), Maurits Krol ( Mantgum), Tygo Beverlo (Harlingen), Brecht v.d.Heide (Pingjum). 2e prijzen voor: Olaf van der Heide (Pingjum), Justin Beverlo (Harlingen). ( gedeelde)3e prijzen voor: Dinand Trinks ( Harlingen), Jelmer Eijzenga ( Tzum), Jason Bijlsma (Mantgum), Jarno Veenstra ( Kollumerzwaag), Auke Alkema ( Sexbierum). Net naast de prijzen met prima judo Wessel Hoogeveen ( Oldeholtpade ), Tymen Huitema ( Jutrijp) en Frans de Boer ( Reduzum). Sanne Hartman ( Sexbierum) was in Scheemda voor het eerst aanwezig als

jeugdscheidsrechter.