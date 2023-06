Judoka s Akkermans uit Wommels op de mat in Venray

VENRAY- Afgelopen weekend was er in Venray het jaarlijks internationaal toernooi met ruim 1600 deelnemers uit oa Nederland, Duitsland, België, Ukraine, Finland en nog veel meer landen.

Van sportcentrum Akkermans was er een mooie afvaardiging naar Venray afgereisd. Na afloop van het weekend waren de coaches tevreden over de inzet van de judoka s .Kampioen werden Marrit de Boer (Reduzum) en Mirthe Hartman (Sexbierum).Zilver werd gewonnen door Justin Beverlo (Harlingen). Brons was er voor Ciska Adema (Workum) en Maaike Hoogeveen (Oldeholtpade)

Rutger Eijzenga (Tzum) en Frans de Boer (Reduzum) verloren de strijd om het brons.