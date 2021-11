Judo Club Sato 3 x succesvol tijdens judotoernooi Haarlemmermeer

SNEEK- Judo Club Sato uit Sneek was afgelopen zondag aanwezig in de Haarlemmermeer, op een sterke nationale judo toernooi.

Sato wist met goed verzorgd judo drie medailles te winnen. Goud ging naar Ruben Walinga in categorie-18 jaar tot -55kg,zilver was er voor Nadja Rokic in categorie-15 jaar tot -40kg en het brons was voor Inaya Verharen in categorie-15 jaar tot -52kg.