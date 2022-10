Jubileumweekend 150 jaar Kerkinwijding Sneek en Blauwhuis

SNEEK - Dit weekend is het 150 jaar geleden dat de Sint-Vituskerk in Blauwhuis en de Sint-Martinuskerk in Sneek zijn ingewijd door aartsbisschop mgr. A. Schaepman. Beide kerken laten dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij gaan. Van 14 tot en met 16 oktober vinden er diverse feestelijke activiteiten plaats.

Vrijdagavond was er in de Sint Martinuskerk een feestelijke bijeenkomst met als thema: ‘Onze parochie nu en in de toekomst’ Prof. dr. Thomas Quartier (theoloog, filosoof, hoogleraar) en Wim Beekman (classisdominee van de regionale kerkenraad Fryslân) gaven een lezing met daarna een forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam. De muzikale omlijsting werd verzorgd door zanger, componist Syb van de Ploeg.

Vervolgens werd het jubileumboek 'Mensen in en rond een gewijd gebouw' gepresenteerd. Het eerste boek is overhandigd aan Wim Slagter. Hij heeft heel veel werk verricht voor het boek, teksten geschreven en alles geredigeerd.

Over het jubileumboek 'Mensen in en rond een gewijd gebouw’

Een redactiecommissie heeft een jubileumboek samengesteld met veel foto’s en aansprekende verhalen, waarbij natuurlijk aandacht wordt besteed aan het door de bekende bouwmeester Pierre Cuypers ontworpen kerkgebouw (dat ten minste twee keer op de nominatie stond om te worden afgebroken!).

De titel van het boek, 'Mensen in en rond een gewijd gebouw', geeft daarnaast al aan dat ook en vooral mensen centraal zullen staan: prominente en minder prominente katholieke Snekers, markante pastoors, kapelaans en religieuzen, enz. Verder is er aandacht voor de kerk toen en nu, de kerk in crisistijd, ‘weetjes’ uit het archief en nog veel meer. Het boek bevat ca. 125 pagina’s en is verschenen in een gebonden uitgave op handzaam A5-formaat.