Jubileumjaar Statenzaal muzikaal afgesloten

LEEUWARDEN- Vrijdagavond 25 maart is de slotavond van het jubileumjaar van de provinciale Statenzaal in Leeuwarden. Dan geeft het Fries Symfonie Orkest samen met troubadour Adri de Boer, twee licht klassieke concerten. Ze treden die avond op in de Statenzaal voor zorgpersoneel dat tijdens de coronapandemie in de frontlinie heeft gestaan.

Met de concerten wil de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok de zorgverleners bedanken voor de moed en flexibiliteit waarmee ze tijdens de pandemie hun werk hebben uitgevoerd.

De commissaris van de Koning: “Afgelopen periode zijn velen op indringende manier in aanraking gekomen met de gevolgen van het coronavirus. Er is ook door velen bijgedragen aan het verlichten van de sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan. Daarom wil ik als blijk van dank het jubileumjaar op deze manier muzikaal afsluiten.”

Jubileumactiviteiten

Ruim een jaar geleden onthulde de commissaris van de Koning, tijdens de opening van het jubileumjaar, twee nieuwe glas-in-loodramen. In de twaalf glas-in-loodramen die de Statenzaal rijk is, zijn de wapens van diverse Friese gemeenten te zien. Vlieland en Terschelling ontbraken echter omdat de twee Waddeneilanden pas in 1942 bij Fryslân werden gevoegd.



Van de oproep aan verenigingen om tijdens het jubileumjaar een keer te vergaderen in de Statenzaal, is flink gebruik gemaakt. Hoogtepunt was de huwelijksvoltrekking door de commissaris van de Koning. Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma heeft ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan een gedicht geschreven over de zaal.