Jubileumfeestje Putkapel is los!

SNEEK - Wie jarig is takteert en dus geeft de 30-jarige Putkapel zaterdagmiddag en -avond een feestje. Het aanwezige publiek werd al in de juiste stemming gebracht door Frerik de Zwetser, waarna het even na 17.00 uur de beurt aan De Putkapel zelf was om er een mooi feest van te maken.