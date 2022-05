Jubileumeditie Jorn Feenstra Toernooi geopend

SNEEK- Vanmorgen om 10.00 uur is het tiende Jorn Feenstra toernooi officieel geopend met een line up van alle deelnemende verenigingen, waarbij het Wilhelmus werd gespeeld.

Het Jorn Feenstra toernooi staat volledig in het teken van het Kinderen Kankervrij fonds (KIKA). Jorn Feenstra (1989-2007) was een jeugdvoetballer van ONS Sneek. Door de gevolgen van kanker is Jorn op een veel te jonge leeftijd van 17 jaar overleden. Jorn is 11 jaar lid geweest van ONS Sneek.

Om zijn naam binnen ONS Sneek levend te houden en de jeugd te laten beseffen hoe gelukkig je moet zijn als je gezond bent en kunt sporten, is de organisatie er trots op dat met toestemming van zijn familie, Jorn zijn naam is verbonden aan het Internationaal U13 toernooi.

Naast de buitenlandse inbreng op het Zuidersportpark van clubs als Slavia Praag, Odense BK, KRC Genk en 1. FC Köln wordt er vanuit ons land deelgenomen door de jeugdteams van FC Utrecht, titelverdediger FC Twente, FC Groningen en sc Heerenveen, dat voor de negende keer op de deelnemerslijst staat. Dat is een keer minder dan de organiserende vereniging ONS Sneek. Een regioteam completeert het deelnemersveld van de tiende editie.