Jubileumeditie Friesche Elfstedenweek te water

In 1946 vond de eerste tocht plaats. Ongeveer elke drie jaar organiseerde de commissie Friesche Elfstedenweek te water onder de vlag van Watersportvereniging De Meeuwen een volgende editie. In 2021 is De Meeuwen opgegaan in Koninklijke Watersportvereniging Frisia te Grou, waarmee de tocht nu onder de verantwoordelijkheid van Frisia valt.

In het begin deden er veel open zeilboten mee, meer dan motorboten, en enkele kano’s. Dat verschoof langzaam maar zeker naar meer motorboten, boten die ook groter en ruimer werden. Begin van deze eeuw kwamen daar de sloepen bij en nam het aantal kanovaarders toe. In 2022 doen 140 kanoërs mee, 80 motorboten en sloepen, en een aantal zeilboten, surfers en roeiers.



Vanaf de eerste keer in 1946 is het doel van de Friesche Elfstedentocht te water: ‘Het bevorderen van de watersport in het algemeen, het toerisme en de kennis van het watergebied in Friesland in het bijzonder, alsmede met het doel de belangen der provincie Friesland te dienen’. Kortom: met deze tocht willen we laten zien hoe mooi Friesland is vanaf het water. Dat geldt ook voor deze jubileumeditie. Ook dit jaar mogen we weer vele deelnemers verwelkomen van buiten de provincie en vanuit verschillende Europese landen.

Dit jaar neemt een zeer bijzonder vaartuig deel: het vlot Sterke Yerke IV. Het is niet de eerste keer dat een vlot onder de naam Sterke Yerke meedoet. In 1975 voer Sterke Yerke I mee. Het vierde vlot is groter, sterker en luxer. Sterke Yerke IV heeft een missie: Een reis tegen plastic soup. De Friesche Elfstedenweek te water heeft die missie omarmd en steunt haar van harte. Mooie woorden, maar steun blijkt pas in de praktijk. Plastic troep die we onderweg tegenkomen vissen we op en gooien we ’s avonds in de container. Na de tocht moeten de Friese wateren een stukje schoner zijn.



De tocht eindigt zaterdag 30 juli weer in Leeuwarden. Vanaf 14.00 uur kunnen de deelnemers hun laatste stempel voor hun stempelkaart halen in De Koperen Tuin in de Prinsentuin.