Jubileumconcert “SÚDWESTKOOR” met als gast ensemble “INTERMEZZO”

SNEEK- Het Súdwestkoor uit Sneek o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens viert nu haar 12.5-jarig bestaan op zondag 2 oktober om 15.00 uur in de Oosterkerk te Sneek. Deze kerk is eveneens de repetitieruimte van het koor. Vanwege corona kon er geen aandacht besteed worden aan een 10-jarig jubileum.

Het SÚDWESTKOOR is in 2010 voortgekomen uit het traditionele kerstkoor, dat verschillende jaren zong in de Martinikerk met koraalorkest Hymne o.l.v. Jan Brens. Men voelde de behoefte om het hele jaar door bij elkaar te komen met een vast gezelschap. Het koor zingt ‘easy listening’ liederen van licht klassiek tot pop-, musical- en film-songs. Vaste begeleider op piano is Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. Men geeft jaarlijks een 3 à 4 concerten in Sneek en omgeving. Een voorbeeld uit het verleden: ‘Meer van Sneek’ in 2018, een gezongen historie over Sneek met verteller Jan Arendz.

Helaas ging de opera ‘Greiderie’, gecomponeerd door Jan Brens, vanwege corona niet door!

Men richt zich nu op het Groot Kerstconcert op 18 dec. met de jonge sopraan Sterre van Boxtel. Op de jubileummiddag zingt het Súdwestkoor een top-10 versie van de afgelopen periode.

Intermezzo

Als gastensemble is er de 5-koppige damesgroep “Intermezzo”, die de muziekvoorstelling “MOED” gaat presenteren. Het verhaal gaat over ouder worden, vriendschap en grenzen verleggen. Froukje verkoopt na 40 jaar haar kostuumzolder, omdat ze een B&B in Frankrijk gaat beginnen.

Haar vriendinnen helpen met de grote schoonmaak en verhuizing. De kostuums nodigen uit tot muzikale uitspattingen en brengen de vriendinnen nog dichter bij elkaar. Afscheid nemen doet pijn, maar wat je meeneemt in je hart, zit er voor altijd en dat geeft moed.

Geniet van een muzikale voorstelling met prachtige klassiekers en bekende meezingers.

De dames van ‘Intermezzo’ brengen niet alleen een herkenbaar verhaal over ‘ouder worden’, maar zingen ook als nooit tevoren! (Audrey Stielstra, Froukje Bosma, Alie van der Schaaf, Aly Zijlstra, Anneke Jongsma). ‘MOED’ is geschreven en geredigeerd door Kirsten van Dijk van het ‘Patershuis Bolsward’. Erwin de Ruijter van het ‘Muziekhuis’ te Bolsward is de muzikale coach.

De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden.