Jubileumconcert 15 jaar Vocaal Ensemble Koarbizznizz Heeg

HEEG- Zaterdag 27 november a.s. viert vocaal ensemble Koarbizznizz het 15-jarig jubileum, met een concert in de prachtige St Joseph Kerk in Heeg. Na bijna 2 jaar gedwongen ‘vocale pauze’ weet Koarbizznizz op dit feestelijke moment opnieuw de juiste toon te treffen, met de kenmerkende variatie in muziekperioden en -stijlen.