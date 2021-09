Jubileum van het Jeugdzeilen SKS/IFKS

GROU- Was er in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het zeilen met vletjes, dat jaarlijks door de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden (VSB) voor de jeugd uit de SKS-vloot werd georganiseerd, zo wordt er nu alweer tien jaar het Jeugdzeilen SKS / IFKS georganiseerd door de VSB. Op initiatief van de Stichting Foar de Neiteam en in samenwerking met de Vereniging Grouwster Watersport werd in 2011 door de beide skûtsjeverenigingen dit omarmd. De organisatie kwam in handen van de VSB met vele enthousiaste vrijwilligers.

Nu na tien jaar is het al niet meer weg te denken op de jaarkalender. Eind september is ingeruimd om met de jeugd van 8 tot en met 18 jaar te zeilen. Uit het hele land komen jaarlijks circa vijftig kinderen de historie van het skûtsjesilen beleven en zelf aan de zeilschoot, zwaard en/of helmhout te staan. Onder begeleiding worden er wedstrijdjes gezeild in de G.W.S.-schouwen en met kleine skûtsjes speurtochten op de wateren bij Grou gemaakt. Middels spel en vertier leren de kinderen elkaar kennen, maar worden ook behendig met fokhijsen, blokken inscheren en belangrijke knopen geleerd die je op een zeilboot het vaakst zult gebruiken.

Jubileumeditie

Na het vervelende corona seizoen gaan we er voor om dit jaar de jubileumeditie te laten slagen voor de Friese en Hollandse jeugd met belangstelling voor het skûtsjesilen. De afgelopen jaren is er gezeild met G.W.S.-schouwen, skûtsjes en pramen. Een daverend succes! Veel jeugd is inmiddels op wedstrijdskûtsjes terug te vinden, maar ook op andere platbodems. Ook dit jaar stellen de eigenaren van de G.W.S.-schouwen hun schouwen beschikbaar en zijn er ook weer skûtsjes.

Ontdekkingstocht

Er zal een ontdekkingstocht op historische scheepswerf J.O. van der Werff aan het Buitenstvallaat in Drachten zijn, het enige houten skûtsje op de wereld, de AEbelina, is aanwezig en er liggen nog meer verrassingen in het vooruitschiet. Wil je dit niet missen en ben jij tussen de 8 en 18 jaar (en absoluut niet jonger), wil je graag meer weten over het skûtsjesilen en altijd al eens (onder begeleiding van ervaren instructeurs) in een G.W.S.-schouw of op een echt skûtsje willen zeilen? Geef je dan vóór 20 september 2021 op via platbodemjeugdzeilen@gmail.com.

Organisatie: De Commissie VSB, organiseert op 24/25 september 2021 het 10-jarige jubileum van het Jeugdzeilen.

Waar: Pikmar te Grou