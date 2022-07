Jubileum Friese Ballonfeesten met veertig ballonnen, waaronder een enorme verjaardagstaart

JOURE – De organisatie van de Friese Ballonfeesten laat weten dat het Nederlands grootste ballonevenement na twee jaar coronapauze terug is. Joure zal weer vijf dagen lang Balloon City zijn. Van 20 tot en met 24 juli zal het luchtruim boven het Friese Joure weer gevuld zijn met tientallen heteluchtballonnen in allerlei vormen en formaten. De Friese Ballonfeesten worden dit jaar voor de 35ste keer gehouden. De organiserende stichting pakt voor deze jubileumeditie flink uit. De entree is wederom gratis.

Normaal gesproken mogen er tijdens het evenement maximaal 35 heteluchtballonnen per avond opstijgen vanaf de Nutsbaan. Voor deze editie is dat door de autoriteiten verruimd. Als het weer het toelaat zullen er iedere avond zo’n 40 grotendeels eivormige luchtvaartuigen aan de Jouster skyline verschijnen. Dat aantal is ook wel nodig om alle passagiers mee te nemen voor hun luchtreis. Al meer dan 400 mensen hebben via de website van de organisatie een ballonvaart geboekt.

Specials

Onder de deelnemers zijn ook weer verschillende special shapes, al zijn het er wel wat minder dan voorgaande jaren. Reden hiervan is onder andere dat er rond dezelfde tijd een nieuw ballonfestival in Turkije wordt gehouden. Niettemin zijn de specials die Joure wel bezoeken de moeite waard.

Bij een jubileum mag taart natuurlijk niet ontbreken. Om het feest extra luister bij te zetten heeft voorzitter Herman Kleinsmit sinds kort een reusachtige ballon in de vorm van een verjaardagstaart in bezit, die aan het publiek getoond zal worden. Hij neemt ook de gigantische Motorfiets mee naar de Nutsbaan. Andere specials zijn onder meer een telefooncel, Ronald McDonalds en een uil. Al met al is het een internationaal gezelschap, want de ballonvaarders komen uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Italië.

Naast de grote heteluchtballonnen komen er ook bijna twintig mini varianten het publiek, naar verwachting 8.000 per dag, vermaken. Deze modelballonnen worden radiografisch bestuurd. 'Piloten' uit binnen- en buitenland nemen ook special shapes mee, zoals twee honden, een koe en een hart.

Uitgebreid muziekprogramma

Als de ballonnen zijn vertrokken, is er nog voldoende te doen op de Nutsbaan. Op vrijdag 22 juli zijn er optredens van de Friese coverband ‘Kings of Diamonds’ en de ‘steengoede’ Rolling Stones-tributeband ‘The Hangouts’. Een dag later is het tijd voor '80s 90s 00s Reloaded’ en ‘ABBA GOLD’, die door velen wordt beschouwd als de beste Europese ABBA-tributeband.



Oldtimers, kermis en een kofferbakmarkt

De Friese Ballonfeesten worden geopend met een defilé van alle ballonteams door het centrum van Joure. Op het ballonterrein kunnen bezoekers iedere avond genieten van heerlijk eten en drinken, een kermis en demonstraties met modelballonnen.

Op vrijdag- en zaterdagavond is er een lasershow met een Night Glow. Hierbij worden enkele heteluchtballonnen op het ritme van de muziek als lampionnen verlicht.



Daarnaast is er op zaterdagmiddag een kofferbakmarkt. En zit een goede deal er zaterdag niet in? Dan is er op zondag weer een kans, want ook dan worden er weer allerlei spulletjes verkocht. Bezoekers kunnen op de slotdag verder hun hart ophalen met de komst van circa 200 oldtimers naar het ballonterrein.

Alle informatie is te vinden op www.ballonfeesten.nl