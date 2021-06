Jubileum BMS: 25 jaar Stichting RK onderwijs

HEEG- Op donderdag 24 juni bestaat de Bisschop Möllerstichting (BMS) 25 jaar. Dit 25-jarig jubileum viert de BMS samen met haar 33 basisscholen in Friesland. Philip Messak, bestuurder BMS: ‘Op deze dag luiden we een feestelijk jaar in. We staan stil bij de rijke historie van onze scholen en laten graag zien waar ons onderwijs nu voor staat. Met onze blik op de toekomst en oog voor ieder kind, leren we van en met elkaar.’

Geschiedenis

De BMS bestaat als stichting 25 jaar, maar haar scholen al veel langer. De oudste school van het schoolbestuur werd opgericht in 1869 in Heerenveen. De Sint Jozefschool was de eerste katholieke basisschool in Friesland waar meisjes en jongens sámen naartoe gingen. Vandaag de dag zijn zij een echte wereldschool in het hart van Heerenveen. De Opbouw in Bolsward is de jongste telg van de BMS-familie. Zij zijn in 2020 bij de stichting aangesloten wat het totale aantal op 33 scholen brengt.

Onderwijs

Philip Messak: ‘Ook de ontwikkeling van ons onderwijs heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Scholen werken samen en vormen waar mogelijk IKC’s voor onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar. Met een kleurrijk en innovatief aanbod staan we voor goed onderwijs in Friesland, met als doel dat onze leerlingen vandaag én in de toekomst vol vertrouwen de wereld instappen.

25 jaar samenwerken heeft ons hier gebracht en ook dat vieren we vandaag!’