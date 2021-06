Jubilerende havenmeester Albert van der Kooi ontvangt serenade van de Hegemer Dekdweilers

SNEEK- Havenmeester Albert van der Kooi, samen met zijn vrouw Yvonne (‘Vonnie’) Vogel, kreeg vanmiddag volkomen onverwacht een serenade van de Hegemer Dekweilers. Van der Kooi, die over twee en een half jaar met pensioen gaat, vierde vandaag zijn zilveren jubileum als havenmeester van Jachthaven & Camping De Domp in Sneek.

Directeur bestuurder Hans Hofstede c.s. hadden het feestje voor de zeer gewaardeerde havenmeester georganiseerd. “Albert is een gemoedelijke kerel, maar je moet hem niet tegen je krijgen. Dan heb je een probleem, maar dat ligt echt aan de gasten die het probleem veroorzaken. Als je kijkt naar de klantvriendelijkheidscore op onze website, dan staat er toch maar mooi een 9.2. En dat is voor een groot gedeelte aan Albert zijn manier van werken te danken”, prijst Hofstede de havenmeester.

Om 17.00 uur komen de Hegemer Dekdweilers al spelend het parkeerterrein van Camping De Domp opgelopen. Er staan al een behoorlijk aantal gasten te wachten. Albert is samen met zijn vrouw in het havengebouw aanwezig en komen totaal overdonderd naar buiten. Daar achter de balustrade neemt het echtpaar de geweldige serenade in ontvangst van het dweilorkest, die overigens de coronaregels keurig in acht nemen.

Polonaise

Daar is even later voor een fotomomentje niet zoveel meer van over, maar dat terzijde. Albert pakt z’n onafscheidelijke fiets en zigzagt tussen de spelende Hegemer Dekdweilers door. Een kortstondige polonaise ter verhoging van de feestvreugde wordt ook nog ingezet.

Na afloop van het optreden wil Van der Kooi ons wel even te woord staan en geeft hij als eerste aan dat de verrassing van het muzikale gewaardeerd wordt, maar ook volkomen onverwachts voor hem en zijn vrouw kwam.

“Uiteraard heb ik in de afgelopen 25 jaar veel gekke dingen meegemaakt, dit past wel in een rijtje met mooie herinneringen. Dat weet ik nu al. We hebben camperplaatsen op de haven. Op een gegeven moment krijgt een vakantiehulp achter de balie een man die bij de Hema werkte met de vraag ‘waar staan die trekkershutten’. Ook praktische vragen over bijvoorbeeld stroomvoorziening. Als het dan eens niet helemaal gaat zoals de gasten denken dat het moet gaan, dan ligt het altijd aan ons hè. Maar we lossen het vaak op hoor. Weet je wat de grootste verandering in al die jaren is geweest? Het internetverhaal!”

Visitekaartje van Sneek

“Mijn mentor uit de beginjaren, ik ben hier dus in 1996 begonnen, was Vester Jorna. In ’96 was hier nog maar bar weinig aan faciliteiten. Jorna was de man van de KWS en ook voor de stichting. Toen zijn hier de schiphuizen gekomen, de camperplaats, nieuwe steigers, de sanitaire voorzieningen en ga zo maar door. Het is allemaal goed georganiseerd, zeker ook wat het personeel betreft. Ik ga dan wel naar mijn werk, maar het is gewoon een uitje voor mij. Dat wij zo’n hoge waardering van onze gasten krijgen is iets wat op het conto van ons allemaal komt. We zijn de stadscamping van Sneek en je bent met elkaar wel een visitekaartje van de stad."