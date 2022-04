Jubilerend HJSC schenkt vorstelijke bedrag aan Nederlands Dovenelftal

Dat de groen-witte brigade uit de tweelingdorpen met 9-2 te sterk bleek voor Oranje was maar bijzaak. Dat HJSC na afloop van de wedstrijd een vorstelijk bedrag van 3500 euro aan de aanvoerder van het Nederlands Dovenelftal mocht overhandigen, was veel belangrijker.

“En daar komt ook nog eens de opbrengst van deze avond bij. Er werden namelijk ook programmaboekjes voor het goede doel verkocht. De overhandiging van het bedrag was best een emotioneel moment voor de Oranjespelers, de aanvoerder van het Dovenelftal had de tranen in de ogen. Ze hadden een dergelijk hoog bedrag blijkbaar niet gedacht”, aldus HJSC’er Piet Jan Nauta.

Het Nederlands Dovenelftal vertrekt binnenkort naar de Deaflympics in Brazilië, de Olympische Spelen voor dove sporters.

HJSC-reünie

Zaterdag 23 april a.s. er een HJSC-reünie dag. Om 15.00 uur speelt HJSC 1 in de 4de klasse A de competitiewedstrijd tegen Creil-Bant 1. Na afloop van deze wedstrijd is er tijd om oude herinneringen op te halen en bij te praten. Dit alles onder het genot van een natje en droogje.