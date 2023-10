“Al 85 jaar lang is het onze missie om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de geschiedenis van de Friese scheepvaart en van Sneek,” legt directeur Hester Postma uit. “Dat doen we dag in dag uit met onze vaste tentoonstelling en de wisselexposities in het museum zelf. Maar we willen ook op een andere manier de thema’s van het museum voor het voetlicht brengen. Vorig jaar deden we dat met de indrukwekkende theatervoorstelling Door het donker. Dit jaar pakken we uit met een bruisend festival over de liefde voor het water.”



Veelzijdig programma

Liefde voor het water heeft een heel veelzijdig programma. Schrijvers, muzikanten en filmmakers brengen een ode aan het water, er is een waterproeverij en er wordt paling gerookt, en voor kinderen is er een creatieve maakplaats en zijn er korte voorstellinkjes. Speciaal voor het festival komt atelierschip de Eestroom naar Sneek, als extra podium om alle acts een plaatsje te kunnen geven.



Postma: “We zijn ook heel blij met de samenwerking met de Stichting Stamboek Ronde- en

Platbodemjachten. Zij komen met een kleine vloot historische schepen zoals boeiers, een Fries jacht, en een origineel skûtsje naar Sneek. Ook de replica van de palingaak uit Heeg, de Korneliske Ykes II, is te bezoeken aan de Bothniakade.”



Een kleine greep uit de programmering: Toine Heijmans schrijft al zijn romans in de stuurhut van zijn zeilboot, met op de achtergrond de marifoonberichten. Hij vertegenwoordigt samen met Kirsten van Santen en Nikki Dekker het literaire deel van het festival. Sippy Tigchelaar gaat in gesprek met een schippersvrouw van toen, en haar beppesizzer, een binnenvaartschipper van nu. En wat komt er allemaal bij kijken als je een zeilreis rond de wereld gaat maken?

Op het festival zijn ook bijzondere muzikale acts te zien. Zoals een zelfgebouwd glasorgel, gedichten van scheepsarts Slauerhoff op muziek, en een sing along met waterliedjes door Bruno Rummler. Het volledige programma van het festival staat op de website van het museum.



Korting voor leden

Liefde voor het water is op 28 oktober van 13.00 tot 21.00 uur. Het culturele festival wordt medemogelijk gemaakt door de Vereniging Fries Scheepvaart Museum, de gemeente Súdwest-Fryslân en de stichting Sneek 1818. Kaarten zijn te koop op friesscheepvaartmuseum.nl/festival. Leden van de vereniging krijgen een aantrekkelijke korting. Lid worden kan via de website van het museum, en wie nu lid wordt hoeft pas volgend jaar contributie te betalen.