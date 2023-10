Joy Liew-On over de magie van karate en dansen

“Het is een ‘way of life’”

Al op jonge leeftijd raakte Joy Liew-On in de ban van karate. De Japanse vechtsport bracht haar naar de wereldtop. Maar ze vond ook een andere passie, namelijk dans. Twee totaal verschillende disciplines, maar bij beide draait het om zelfontwikkeling, jezelf durven zijn én bewegen. Dankbaar kijkt ze terug op de keuzes die ze in haar leven heeft leren maken en wat het haar gebracht heeft. We gingen in gesprek met de 32-jarige Joy, een echte inwoonster van Sneek, maar met Indonesische en Surinaamse roots.

Joy Liew-On groeide op in Sportclub F en F - The Inner Way aan de Lange Veemarktstraat in Sneek, waar haar vader, haar grote voorbeeld, eigenaar van is. Aanvankelijk wilden haar ouders niet dat Joy op karate ging, maar op de sportclub werd karate beoefend en dat had iets magisch voor haar. “Karate is een harde vechtsport“, vertelt Joy, maar ze wilde het beslist gaan doen en had het talent. In totaal werd het een carrière van ruim twintig jaar wedstrijdsport die haar richting de internationale top bracht. Op het WK van 2016 eindigde Joy bij de beste acht.

“Alles draait om jou”

“Ik had het leven van een topsporter”, vertelt ze. “En daarin moet je keuzes en afwegingen maken en geen opofferingen, zoals veel mensen denken. Voor je omgeving is dat best lastig, want je leeft heel egoïstisch. Alles draait om jou.” Joy had van haarzelf al veel zelfdiscipline, maar ze werd ook goed begeleid door haar ouders. “Mijn ouders wezen me steeds op de gevolgen van de keuzes die ik wilde maken. Dat heeft me geholpen.” Daarnaast heeft Joy bewondering voor de vrienden die haar trouw zijn gebleven. “Ze vroegen wanneer ik een plekje vrij had in mijn agenda en of ze me dan konden ‘boeken’. Echt heel bijzonder hoe ze zich altijd voor mij wegcijferden!”

Sensei

Joy werd onlangs benoemd tot de eerste vrouwelijke Sensei van Sportclub F en F, een hoge titel in het karate. “Dan wordt er niet alleen gekeken naar je skills en effort, maar ook wat je verder voor de sport en de community kan betekenen. En dat gaat redelijk ver. Dat wordt tot in Japan, de bakermat van de sport, beoordeeld. Het is een ‘way of life’, zo moet je dat zien”, legt Joy uit. Ze geeft wekelijks les in karate en begeleidt de wedstrijdatleten.

Ohana Dance Studio’s

Naast karate danst Joy ook al van jongs af aan. “Dansen zit geworteld in onze familie”, vertelt ze. “Als we op zondag wakker werden, maakte onze moeder eerst ontbijt en tegelijkertijd zette ze de radio keihard aan. Old school, R&B, soul, het maakte niet uit. We gingen dan eerst een half uur dansen. Dat voelde zo heerlijk vrij.” Uiteindelijk heeft de passie voor het dansen geleid tot de oprichting van Ohana Dance Studio’s in Sneek.

Samen met haar beste vrienden Jaïra, Rijkel en Isabella richtte Joy vorig jaar de dansstudio op met stijlen als urban dance, afro dance, moderne dans, kidsdance en feminine dance. Het bleek een succesnummer te zijn. Zonder te flyeren of posters op te hangen groeide Ohana als kool. Vooral onder jongeren is dansen erg populair, volgens Joy. Bij wedstrijden vielen de Ohana Dancers afgelopen voorjaar meteen al in de prijzen. “Maar bij Ohana draait het om iedereen, en niet alleen om de wedstrijdgroepen”, zegt Joy. “Ohana betekent niet voor niets ‘familie’. Dat betekent dat iedereen dus even belangrijk is.”

30+

Joy: “Binnenkort wille we ook met een 30+ groep beginnen. Dansen maakt iets in mensen los en iedereen kan het. Dansen is niks meer dan bewegen op muziek. Het is een gevoel van vrijheid en jezelf zonder gêne los maken van alles. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Ik hoor zo vaak van nieuwe leden dat Ohana juist datgene was, waar ze zo naar op zoek waren. Dat is toch geweldig!”



Familiemens

Joy weet dat karate en dansen haar als mens gevormd heeft. Zo kon ze ook de grote tegenslag verwerken die er vorige zomer was toen hun zoontje Ronin kort na de bevalling overleed. “Hij is 35 minuten onder ons geweest en daar hebben we zo van genoten. We hebben dat heel intens beleefd en zijn korte leven uitgebreid gevierd. Samen met mijn fantastische man René, onze families en onze naasten hebben we dat op deze wijze een plekje kunnen geven”, vertelt ze.

Naast topsporter is Joy Liew-On dan ook altijd een familiemens geweest in voor- en in tegenspoed. Dat zal ook niet veranderen. ‘Ohana’ zit nu eenmaal in haar genen!

Tekst: Ynte Dragt

Beeld: Joy Liew-On en Ynte Dragt