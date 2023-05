Jovality Beauty & More Sneek hoofdsponsor van Miss Curve Nederland 2023

SNEEK - Dit jaar is de 5e editie van Miss Curve Nederland. Elk jaar worden er dertig meiden uitgekozen die het geweldige avontuur aan mogen gaan. Ieder jaar heeft Miss Curve Nederland een hoofdsponsor. De hoofsponsor is ditmaal Jovality Beauty & More in Sneek.

Jovality Beauty & More is een schoonheidssalon, sinds 1 april 2020 gerund door moeder Tineke en dochter Valerie. Medewerkster Yvonne is een nagelstyliste en dochter Joanne maakt producten voor de verkoop, onder andere heerlijke kaarsen Belle-Rosé. Jovality Beauty & More is de samenwerking aangegaan omdat de visie en missie van het bedrijf is: Iedereen is gelijk en je bent mooi zoals je bent. De boodschap die de organisatie en finalisten van Miss Curve Nederland 2023 willen overbrengen: ‘size don’t matter.’ De finale van Miss Curve Nederland 2023 is op zaterdag 13 mei in het Voorhuys theater Emmeloord. De winnares vertegenwoordigt Nederland in 2024 bij de Miss Voluptuous-verkiezing in Amerika.