Joure wint SKS Sprintwedstrijden 2022

Tijdens deze korte wedstrijden staat het starten centraal. Schipper en bemanning moeten zodanig ‘timen’ zodat zij niet te vroeg maar ook niet te laat over de startlijn gaan. Na het ronden van de bovenste boei zeilen de skûtsjes vervolgens direct weer op de finish af. De organisatie was ook dit jaar in handen van W.S.V. De Fluessen, die in totaal vijf wedstrijden startte.

Grou finishte de eerste twee wedstrijden als eerste en ging daarna niet weer van start. Het Jouster skûtsje, met schipper Rinus de Jong, zeilde het meest constant en pakte met het minste aantal punten de dagoverwinning. Earnewâld won een van de vijf wedstrijden en werd uiteindelijk tweede in het eindklassement. Het Ljouwerter skûtsje wist de laatste twee wedstrijden winnend af te sluiten en volgde op de derde plaats.

Bron: Skûtsjesilen.nl