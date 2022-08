Joure wint op de Veenhoop, Sneker Pan derde

Na wat discussie werd besloten dat er een sleepstart moest komen, en dus geen walstart in het Grytmansrak. Leeuwarden profiteerde van de voorste startpositie, die ze kregen bij de loting van afgelopen vrijdag.

Leeuwarden en Lemmer, die als derde startte, sloegen in het begin een gaatje. Aanvankelijk kon alleen Sneek in de buurt blijven.

Grote verschillen

Het was een wedstrijd waarin de wind erg onvoorspelbaar was. Dat zorgde voor grote verschillen in het begin: waar de koplopers de wind goed in de zeilen hadden, lagen sommige skûtsjes op sommige momenten bijna stil.

In het zicht van de haven kwam Leeuwarden helemaal stil te liggen. De Sneker Pan maakte het grote verschil weer helemaal goed en zeilde Leeuwarden zelfs voorbij. Dat deed Lemmer ook.

Die twee leken te strijden om de overwinning, maar uiteindelijk ging nota bene Joure ermee vandoor. In Grou kwam Joure als elfde over de finish, maar na protest werden ze teruggezet naar de laatste plaats. De winst op De Veenhoop zal daarom bijzonder zoet smaken.

'Gelukszeilerij'

Voor Rinus de Jong was het zijn eerste overwinning in de SKS. Hij erkent wel dat het vandaag een beetje 'gelukszeilen' was. "Met overal vlaagjes. We zijn super geconcentreerd bezig geweest. Nog een mooi vlaagje erin en we hebben 'm, fantastisch!"

"Zaterdag was het een beetje een domper natuurlijk, vanochtend verloren we het protest. Dat zijn we nu vergeten. Dit is zoveel emotie, dan komt het er nu uit. Prachtig!"

Leeuwarden baalt

Schipper Willem Zwaga van Leeuwarden leek de winst voor het grijpen te hebben, maar moet het doen met een vierde plaats. Vlak voor het Grytmansrak lag het skûtsje stil. "Als je geen wind hebt, kun je 'm ook niet sturen. Hier kun je niets aan doen. Van achteren kregen ze de wind eerst. Het zal ook wel eens andersom zijn."

Grou negende

Grou, het skûtsje dat zaterdag op het thuiswater de eerste wedstrijd won, moest bij De Veenhoop als dertiende beginnen. Ze pakten enkele plaatsen terug finishten als negende. Dinsdag is de derde wedstrijd. Bij Earnewâld mag Stavoren vooraan beginnen, Leeuwarden start achteraan.

Uitslag De Veenhoop (onder voorbehoud van protesten)