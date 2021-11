Jorn Wester verwarmt Sneek Wit Zwart

Makkum was overigen de eerste ploeg die de thermostaat omhoog draaide, want de ploeg van trainer Ton Hartman kreeg in de openingsminuten tot twee keer toe de mogelijkheid om de score te openen, Bij de eerste stak de paal de periodekampioen de helpende hand toe en bij de twee trad Joris Speelman als reddende engel op. Speelman moest na iets meer dan een kwartier na een pittige overtreding geblesseerd het veld ruimen​ en werd vervangen door Nils Bruining. De stand was toen inmiddels 1-0, want een minuut eerder had Jorn Wester de thuisclub op voorsprong gezet.

Kort voor de openingstreffer viel de bal net niet goed voor de voeten van Jan Dommerholt die later vanwege een handsbal evenals de reclamerende Kevin Huitema op de bon ging. Laatstgenoemde zag vervolgens dat Wester volledig vrijstaand de marge verdubbelde en dat centrale verdediger Thijs Goes luttele tellen later uit een corner naliet om de derde Sneker treffer tegen de touwen te koppen. Die derde kwam er echter alsnog. Met een kopbal uit een voorzet van Dani Mohamad zette Wester zijn handtekening onder de 3-0 en daarmee voltooide hij zijn hattrick.

​Vroeg in de tweede helft zorgde Wester opnieuw voor onrust in de Makkumer defensie, maar deze keer bleef een treffer uit. Die werd echter even later wel toegevoegd en voor het eerst deze middag verscheen er een andere doelpuntenmaker op het formulier. Jan Dommerholt aka Jan Booi zong de hoogste noot, toen hij na een prima loopactie doelman Hyltje Bosma beheerst het nakijken gaf. Het was overigens ook meteen zijn laatste nummertje, want even later werd de zingende en hits producerende voetballer naar de kant gehaald.

Vanaf de bank zag hij dat Wester na iets meer dan een uur tot twee keer toe een kans liet liggen. Bij de eerste schoot hij naast en bij de tweede - een kopbal - ontbrak eveneens de goede richting. Echter ook nu zou drie keer scheepsrecht zijn, want nog geen twee minuten later kopte de goaltjesdief alsnog zijn vierde tegen de touwen en was wel duidelijk, wie er deze middag met de bloemen voor "the man of the match" vandoor zou gaan. De uitslag van die verkiezing zou in het verdere verloop van de wedstrijd nog duidelijker worden, want met nog tien minuten op de klok liet Wester op aangeven van invaller Joey Huitema ook de 7-0 noteren. Laatstgenoemde had daarvoor bij de zesde Sneker treffer ook al een hoofdrol vervuld, toen hij de bal na een actie van Wester panklaar bij Stefan Westhof afleverde.

Makkum had tot de zevende nog geen enkele keer zijn gezicht in de buurt van doelman Robert Jelsma laten zien en bleef ook toen de bezoekers een vrije trap en een corner mochten nemen, arbeidsloos. Dat laatste gold niet voor zijn collega, want die stond in de slotminuten nog een keer in het middelpunt van de belangstelling. de belangstelling resulteerde uiteindelijk niet in de achtste "aankoop", omdat Joey Huitema de bal niet over de lijn kreeg. Dat leidde echter niet tot kritiek, want daarvoor had hij met twee assists al zijn bijdrage geleverd en had Jorn Wester al voor voldoende hartverwarmende momenten gezorgd. Momenten die komende dinsdag wanneer de selectie van Rietdijk al om half zes in de ochtend traint, ongetwijfeld een stuk minder warm zullen zijn.

Sneek Wit Zwart - Makkum 7-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (15.), 2-0 Wester (23.), 3-0 Wester (40.), 4-0 Jan Dommerholt (51.), 5-0 Wester (64.), 6-0 Robin Semplonius (68.), 7-0 Wester (79.)

Scheidsrechter: J.H. Strampel

​Gele kaart: Jan Dommerholt, Kevin Huitema, Robert Jelsma, Freerk de Jong (Sneek Wit Zwart), Tjitte Folkertsma (Makkum)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof (67. Marco Rijpkema), Thijs Goes, Joris Speelman (18. Nils Bruining) Alwin Velds, Jan Dommerholt (56. Robin Semplonius), Freerk de Jong, Dani Mohamad (67. Stefan Westhof), Kevin Huitema (56, Joey Huitema) en Jorn Wester



Bron: https://pengel.weebly.com/