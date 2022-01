Jorick en Jolein uit Sneek benoemd tot 'Grijper van de maand' van gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK - Elke maand roept gemeente Súdwest-Fryslân inwoners die zwerfafval opruimen uit tot 'Grijper van de maand'. Deze maand zijn dat Jorick en Jolein Bolt uit Sneek. Jorick (bijna 10) en Jolein (7) ruimen met hun vader Mark zwerfafval op in Sneek.

Mark zit in het wijkpanel van hun wijk en ze ruimden samen een keer afval op. Dit vonden Jolein en Jorick zo leuk dat het een vaste gezinsactiviteit werd. Ze vinden van alles, van blikjes tot een Albert Heijntas mét boodschappen erin. Jorick zegt nuchter: “Het is leuker dan je vervelen.” Maar stiekem vindt hij het heel leuk. Nooit zeggen hij en Jolein “nee” als hun vader vraagt of ze mee afval gaan opruimen.

“De grijpers maken het extra leuk”, zegt moeder Audrey. “En het is gewoon gezellig”, vult Jorick aan. Jolein hoopt dat ze door veel mensen worden gespot. “Als ze zien dat wij afval opruimen, gooien ze misschien geen afval meer op straat. En misschien vragen ze dan ook een grijper bij de gemeente aan!” Wij zeggen: altijd welkom!