Joram Smits helpt Sneek Wit Zwart aan mooie punten

IDSKENHUIZEN - Sneek Wit Zwart heeft met de blik op de scheidslijn tussen rechtstreekse handhaving en play offs in het duel met concurrent VVI mooie en belangrijke punten behaald. De gevierde man in Idskenhuizen was Joram Smits die als invaller met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de 0-2 van de wit-zwarten overwinning had.

Discussie

Het feit dat de openingstreffer door een invaller werd gemaakt, geeft al aan dat die lang op zich deed wachten. Daarbij ging de verwijzende vinger niet geheel onterecht uit naar de grasmat waarop de bal soms de vreemdste capriolen uithaalde. Niettemin toverde Robin Semplonius al in de vierde minuut een verrassend balletje uit de hoge hoed en had dat zomaar de nul-één kunnen zijn. Die bleef de oranjehemden echter bespaard, waarna arbiter van dienst over een penalty wel met Jan Dommerholt in discussie ging maar ‘m niet gaf.



Kwestie van tijd

In de daaropvolgende fase was Sneek Wit Zwart waar Harvey de Boer ontbrak, de beter, maar de beloning bleef bij een gevaarlijke voorzet van Daniël Bennik en bij een inzet van Semplonius (over) uit. Niettemin leek een openingstreffer van Sneker makelij slechts een kwestie van tijd. Bij diverse acties van de ploeg van trainer Carlo Rietdijk ontbrak echter net de finishing touch. Toen die na een dik uur spelen bij een inzet van Alwin Velds wel aanwezig was, werd het gespikkelde ding van de lijn gehaald. De tijd leek vervolgens meer en meer een vijand van de Snekers te worden. Met nog twintig minuten op de klok bevrijdde Joram Smits de Snekers van het juk van de doortikkende klok door de bal op slimme wijze over VVI- doelman Jelle Jelsma te wippen (0-1).



“Alles klar"

Daarmee was de ban gebroken en zeven minuten later kon Velds namen Sneek Wit Zwart vanaf elf meter “alles klar machen”. De linkspoot stuurde de bal echter net iets te ver naar buiten en verzuimde daarmee om de “Vorentscheidung” op het bord te plaatsen. Die verscheen vervolgens bij een poging van Dommerholt ook niet op het bord, al was de inzet van de rechtsbuiten zeker “Hochkarätich”, Zo bleef het op De Stripe spannend, totdat Semplonius in de 84ste minuut op aangeven van Smits met een echt spitsendoelpunt alsnog het bordje met “alles Klar” voor de ramen hing (0-2).



Met die treffer was de wedstrijd wel beslist en daarmee schreef de ploeg uit de Waterpoortstad drie hele mooie en belangrijke punten bij. De Snekers die komende zaterdag als gastheer van Balk optreden, gingen met deze overdoende verwinning GAVC en VVI in de stand voorbij. De wit-zwarten staan nu met zevenentwintig uit negentien op de veilige zevende plek en dus aan de goede kant van de scheidslijn.

V.V.I. - Sneek Wit Zwart 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Joram Smits (70.), 0-2 Robin Semplonius (84.)

Scheidsrechter: mevr. S.A. Brinkkemper

Gele kaart: Leon de Vries, Joram Smits (Sneek Wit Zwart)

bijzonderheid: Alwin Velds mist strafschop (77.)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik Leon de Vries, Freerk de Jong, Robin Semplonius Kevin Huitema (59. Joram Smits) en Jan Dommerholt