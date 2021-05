Jopie's fitness in Workum

WORKUM- Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Open vanaf 19 mei: Jopie's Fitness! Lekker veilig trainen en intussen van kunst genieten. Goed voor een mens! Natuurlijk is Jopie’s Fitness een grap. Maar wel met een serieuze ondertoon. Het Jopie Huisman Museum kan nog steeds niet open in verband met de coronamaatregelen. En daar zijn ze op z’n zachts gezegd niet zo blij mee in Workum. Lees hieronder de reactie.

“Wij gunnen het alle branches, bedrijven en collega’s van harte dat ze weer open mogen vanaf 19 mei! En wij zijn absoluut geen virus-ontkenners, noch criticasters van het coronabeleid. Onze opstelling is altijd begripvol, meewerkend en opbouwend geweest en we worden zelfs al voorbeeld gezien. We hebben ook, als één van de 17 landelijk geselecteerde musea, gráág meegedaan aan de testopening-proeven in april.

We begrijpen echter niet dat musea, als het onze, nu nog steeds de deuren gesloten moeten houden. In vergelijking met andere bedrijfstakken (sekswerkers en andere contactberoepen, sportscholen, winkels etc.) zijn bij ons de coronaregels, zoals vastgelegd in het corona-museumprotocol, uitstekend te hanteren en te controleren. Museumbezoek kan absoluut veilig plaatsvinden.

Bovendien is, tijdens de museum-openingsperiodes in 2020, gebleken dat in musea nauwelijks tot geen besmettingen zijn ontstaan. Intussen is, in vergelijking met 2020, de situatie alleen maar veiliger geworden: een hoge vaccinatiegraad (zeker in museale doelgroepen) en een lager reproductiegetal.

Alle betrokkenen bij het Jopie Huisman Museum willen graag weer bezoekers ontvangen. Mensen van Jopie’s kunst laten genieten, emotioneren, inspireren, ze cultuur laten snuiven. Helaas moeten we daarmee wachten tot 9 juni.

En, nu u weet dat Jopie’s fitness een grap is: bezoek vooral de sportscholen! Goed voor lijf en leden!

Tot ziens in het Jopie Huisman Museum!”

Beeld: Age van der Zee (Multiminded.nl)