JopieHuisman100-lezing door Jan Rotmans

Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans

De eerste spreker is Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans. Hij is een maatschappelijk gedreven en bevlogen wetenschapper met een zeer toegankelijke wijze van presenteren, hetgeen de reden is van zijn aanwezigheid bij veel talkshows en andere radio- en tv-programma’s.

Hij produceerde ruim 300 publicaties, waaronder 20 boeken, op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties. Jan Rotmans is een pionier en visionair op zijn vakgebied en heeft een grote internationale reputatie.

Wanneer & waar?

De JopieHuisman100-lezing vindt plaats op dinsdag 22 november om 16.00 uur in de Grote of Sint-Gertrudiskerk in Workum (aan het plein naast het museum). Inloop (met koffie/thee & gebak) vanaf 15.30 uur. Aansluitend een borrel in het museum.

Opgeven?

De toegang is gratis. Stuur dan even een mailtje naar Alie Bakker: aliebakker@jopiehuismanmuseum.nl.