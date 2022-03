Joost Oomen en live optredens bij Cultuurdebat Súdwest-Fryslân

SUDWEST-FRYSLAN - Met nog een week te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen, kruisen kandidaat-raadsleden van alle 11 politieke partijen in de gemeente Súdwest-Fryslân op woensdag 9 maart de degens in het Cultuurdebat. Maar ook artiesten uit de gemeente geven deze avond acte de présence.

Joost Oomen, dichter en theatermaker én opgegroeid in IJsbrechtum, heeft een speciale videoboodschap voor de politici. Nynke Pauluis, leerling van musicalvooropleiding MUZT geeft alvast een voorproefje van de musical Beauty and the Beast jr. die ze in april zullen opvoeren. En Ivo Buma speelt piano.

Bovendien zal er op een heel kunstige wijze live verslag worden gedaan van het debat, via de tekeningen van Nanet Hak. Zij gaat in beeld brengen hoe de politici zich buigen over vraagstukken als: kan écht iedereen meedoen in de gemeente? Is er genoeg kunst en cultuur in de buurt? En is het aanbod sterk genoeg?

Het belooft een afwisselende avond te worden met scherpe discussies, humor en live muziek. Heb je hart voor kunst en cultuur in de gemeente, dan mag je dit niet missen! Er zijn nog gratis tickets beschikbaar, maar vol is vol.

Het cultuurdebat vindt plaats op woensdagavond 9 maart 2022, in de Noorderkerkzaal aan het Oud Kerkhof 11 in Sneek. Het debat start om 19.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Gratis tickets bestel je op: https://theatersneek.nl/voorstelling/cultuurdebat/. Omroep Súdwest maakt een live registratie van het debat, te volgen op tv-kanaal 40 en op de website.