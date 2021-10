Joop en Mads Wittermans spelen ‘Vader en zoon’, in het MarneTheater

Bolsward -Twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Wittermans Vader en zoon. Nu staan ze weer samen op het toneel met Vader en zoon, maar er is het nodige veranderd. De geestige, ontroerende en soms pijnlijke theaterdialoog gaat op vrijdag 8 oktober in première bij Tryater. De voorstelling – die geregisseerd wordt door Liesbeth Colthof – speelt tot en met 18 december in theaters en dorpszalen door Friesland en Groningen.

In de voorstelling van twintig jaar geleden had pa last van een midlifecrisis en weigerde zoon, ondanks de inspanningen van z’n vader, te voldoen aan de normen van de maatschappij. Anno 2021 hikt de zoon tegen een midlifecrisis aan en lijkt hij conformist te zijn geworden. Terwijl in vader de anarchist ontwaakt; hij zet zich af tegen alle regels die het ouder worden en de naderende dood met zich meebrengen. De rollen zijn dus volledig omgedraaid, of ligt het toch anders?

Zes schrijvers

Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman kregen alle zes de opdracht om een scène te schrijven. Door Jan Veldman en regisseur Liesbeth Colthof zijn deze kunstig met elkaar vervlochten tot het uiteindelijke script. Vader en zoon is een spel tussen feit en fictie, toen en nu. Een hartstochtelijk gesprek over ouder worden, jarenlange patronen en elkaar los durven laten. De voorstelling is grotendeels Nederlandstalig met zo nu en dan Fries.

Joop en Mads Wittermans

Vader en zoon is een co-productie van Tryater en Theater Producties Wittermans. Joop Wittermans speelde in tv-series als GTST, Vrouwenvleugel en Fort Alpha. Daarnaast is hij bekend van vele theaterrollen. Bij Tryater was hij onder meer te zien in Karlsson fan it dak en Trouwerijen en rjochtsaken ensf.

Mads Wittermans was van jongs af aan te zien in diverse theater-, film-, en tv-producties. Zo speelde hij o.a. in Van God Los, Penoza en Scheepsjongens van Bontekoe. Bij Tryater speelde hij onder meer in Raze om Protters. Tegenwoordig maakt en produceert hij bij Theater Producties Wittermans zijn eigen voorstellingen.

Tekst Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman | Spel Joop Wittermans, Mads Wittermans | Regie Liesbeth Coltof | Dramaturgie Jan Veldman | Vormgeving Guus van Geffen | Kostuums Mathilde van der Hoop

Voor de voorstellingen wordt er rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM.