Joop Alberda neemt afscheid, Herman Meppelink nieuwe technisch directeur volleybal

SNEEK- Joop Alberda stopt per 1 november aanstaande als technisch directeur bij de Nevobo. Alberda bekleedde deze functie sinds 1 september 2018. Herman Meppelink volgt Alberda per 1 januari 2022 op als technisch directeur volleybal. Meppelink blijft t/m december 2021 nog actief als bestuurslid voor Regio Noord.

Joop Alberda: “Het huis is beter op orde dan ooit”

Nadat hij eerder al van 2006 tot 2008 technisch directeur was bij de bond, werd Joop Alberda op 1 september 2018 aangesteld voor een periode van vier maanden als opvolger van Bram Ronnes. Alberda was in het najaar van 2018 aanwezig bij de WK’s, waar de mannen achtste van de wereld werden en de vrouwen vierde.

Na de goede prestaties op de wereldkampioenschappen werd de aanstelling van Alberda verlengd. De gouden coach van de Lange Mannen in 1996 paste uitstekend in het directieteam met Guido Davio en Michel Everaert.

Nu Alberda bijna 70 jaar wordt, heeft hij besloten te stoppen met de veeleisende functie van technisch directeur. De Fries licht zijn keuze als volgt toe:

“Ik heb in mijn leven een bijzondere reis door de topsport mogen maken. Die is begonnen in het volleybal, en eindigt daar nu ook. De laatste jaren heb ik goed samengewerkt met de directie en het kader van de nationale teams. Ik ben bij de Nevobo thuisgekomen, en het huis is beter op orde dan ooit.”

“De nationale teams staan er goed voor en ik reken erop dat zowel het vrouwenteam als het mannenteam aankomend jaar aanspraak maakt op de A-status van NOC*NSF. We eindigden onlangs als vierde (vrouwen) en vijfde (mannen) op het Europees Kampioenschap, en zijn nu voor beide teams al verzekerd van deelname aan de Volleyball Nations League, de WK’s van 2022 en de EK’s van 2023. De loper voor de komende jaren ligt uitgerold, en als de ontwikkeling zo doorgaat, dan gloort deelname aan de Olympische Spelen van Parijs.”

“Voor nu is het klaar, en wordt het tijd voor een andere arbeid-rust verhouding.”

Herman Meppelink nieuwe technisch directeur

De opvolger van Joop Alberda wordt per 1 januari 2022 Herman Meppelink. Meppelink is sinds 2011 lid van het Nevobo bestuur, als afgevaardigde voor Regio Noord. Hij dient momenteel zijn derde termijn, dat afloopt in december 2021, en is daarmee het een van de bestuursleden met de meeste ervaring bij de Nevobo.

Meppelink (65 jaar) is opgeleid als sportleraar en econoom en werkte voornamelijk in het onderwijs. Zo was hij jarenlang directeur van het CIOS in Heerenveen, waar hij de overgang naar Sportstad Heerenveen begeleidde. De laatste jaren was hij o.a. directeur van het SOMA College in Harderwijk en actief als sportbestuurder.

Herman Meppelink is de vader van tweevoudig Europees Kampioen beachvolleybal Madelein Meppelink.

Voor de nationale teams staat er de komende jaren een prachtig programma met deelname aan de Volleyball Nations League, het WK en het EK. Het WK Vrouwen vindt in 2022 voor het eerst plaats op eigen bodem, en belooft een van de grootste sportevenementen uit de Nederlandse geschiedenis te worden.

Naast de nationale programma’s op Papendal, zal Meppelink zich onder meer gaan bezighouden met opleidingen, de Eredivisie, professionalisering van verenigingen (Superclubs), de kennisontwikkeling van Nederlandse coaches en het verder vergroten van de maatschappelijke waarde van volleybal, waarmee de verbinding tussen topsport en breedtesport verder wordt gemaakt. Ook het begeleiden van talenten binnen de organisatie is een belangrijk speerpunt voor Meppelink met als doel te blijven werken aan een toekomstbestendige topsportorganisatie.

Meppelink zal intensief gaan samenwerken met algemeen directeur Guido Davio en technisch directeur beachvolleybal en directeur evenementen Michel Everaert.

Op Papendal zal de nieuwe technisch directeur samen met hoofd opleidingen Arnold van Ree en technisch manager Jeroen Rauwerdink leiding gaan geven aan de nationale programma’s. Met ex-internationals Van Ree en Rauwerdink is er veel topsportkennis geborgd in de organisatie.

“Oogsten wat Joop Alberda gezaaid heeft”

“Ik heb goed nagedacht over dit aanbod en heb besloten in te gaan op deze interessante uitdaging”, vertelt Herman Meppelink. “Joop heeft uitstekend werk geleverd de afgelopen jaren, en ik kijk ernaar uit om te oogsten wat hij gezaaid heeft. Ik denk dat onze coaches en stafleden over enorm veel kennis beschikken. Het is mijn opdracht om een cultuur te creëren waarin we al deze expertise met elkaar delen en zo optimaal mogelijk laten renderen.”

Reactie algemeen directeur Guido Davio

“We hebben de afgelopen jaren ontzettend goed en plezierig samengewerkt met Joop. Er is een nieuwe impuls gegeven aan onze topvolleybalorganisatie. We zijn ontzettend dankbaar voor de energie en de overgave waarmee Joop dat de afgelopen jaren heeft ingevuld. De organisatie staat nu weer op een nieuw punt. Met de dossierkennis, persoonlijkheid en senioriteit van Herman blijven we de programma’s verder ontwikkelen richting de aankomende eindtoernooien en blijven we werken aan het versterken van het volleybal in Nederland.”