Wat is de reden dat jullie meedoen aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Wij doen mee om dat we graag ons steentje bijdragen in onze regio. We hopen positief bij te kunnen dragen aan alle ondernemers en JOOOP onder de aandacht te brengen. Daarnaast bieden wij kansen en (opleidings-) mogelijkheden in Logistiek, Horeca en in Infra voor werkzoekenden. Onze dag is geslaagd als JOOOP bij ondernemers, overheid en werkzoekenden een bekende naam is geworden!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 18 september?

“JOOOPwerkt is een nieuw initiatief in een nieuwe tijd. We laten eenieder kennis maken met JOOOP, de mogelijkheden en een aantal van onze ketenpartners. Daarnaast bieden wij een vooruitblik in onze nabije toekomst. Ook voor vragen over onze mogelijkheden kun je bij ons terecht tijdens het Werkfestival.”

Wat vinden jullie het allermooiste aan het vak?

"Mensen van een kwetsbare doelgroep vanuit oprechte interesse en passie verder kan helpen. En het real life ontmoeten van deze mensen."

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“JOOOP groeit! We zijn begonnen met zijn vieren, maar ons team is verdubbeld met de komst van de drie jobcoaches en onze accountmanager. We hebben veel plannen en ideeën de we de komende tijd hopen verder uit te werken. Volg JOOOPwerkt op social media (Instagram, Facebook en LinkedIn) om op de hoogte te blijven!”

Zeilmakersstraat 15 8601 WT Sneek | www.jooopwerkt.nl