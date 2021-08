Joni Mitchell Tribute in Lewinski

SNEEK - Indra Kartodirdjo (27) heeft als zangeres en violiste naam gemaakt bij onder andere The Cosmic Carnival, de theatervoorstelling ‘Fleetwood Mac, The Incredible Story’, Farid Ghannam en Madhara

.Daarnaast is ze groot bewonderaar van de Canadese singer songwriter Joni Mitchell, met wiens repertoire ze in 2022 de theaters in zal gaan onder de noemer Wildwood Flower - A Joni Mitchell Story.

Samen met gitarist Menno Roymans (oa. Komodo, ¡Pendejo!, Farid Ghannam) presenteert ze deze avond in Lewinski alvast een selectie van Joni's beste nummers in een intieme setting. Verwacht haar grootste en kleinste hits uit de jaren '60 en '70, gebracht met passie en overtuiging.

Bezetting:

Indra Kartodirdjo - zang, gitaar, dulcimer, mondharmonica

Menno Roymans - gitaar, zang

Vooraf een hapje mee-eten? Dat kan. Kies dan de ticket incl. diner. De keuken is geopend vanaf 18:00 en eventuele dieetwensen kunt u vooraf aan ons doorgeven.

Joni Mitchell Tribute

Vrijdag 27 augustus ’21

€15,- Voorverkoop via lewinski.nl