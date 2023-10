Jongstra en Zijda loodsen LSC 1890 naar de tweede ronde

Heer en meester

Hoewel de thuisclub na iets meer dan twintig minuten de aansluiting tot stand bracht, was de ploeg uit de Waterpoortstad in de eerste vijfenveertig minuten heer en meester. Dat gebeurde zonder de nog altijd geblesseerde Rodi de Boer en ook zonder Maarten Kingma die zijn plaats moest afstaan aan Karsten Drenth op. Die zag dat de blauwhemden dik tien minuten nodig hadden om via Rik Jongstra de eerste bres in de vijandelijke verdedigingslinie te slaan. Een mooie dieptepass van Bradley Steensma lag daaraan ten grondslag, waarna Patrick Zijda een minuut of zeven later met een uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied op eigen houtje de marge verdubbelde.



Beslist

Zoals hiervoor al werd vermeld, bracht Van Zuiden de spanning na iets minder dan een kwart wedstrijd terug. Die verdween een klein kwartier later echter definitief van de radar toen linksbuiten Jongstra in een tijdsbestek van nog geen twee minuten twee keer scoorde. Eerst werkte de vleugelaanvaller na goed doorzetten van Rens Zwaagstra de derde Sneker treffer tegen de touwen en een minuut later fungeerd hij bij een mooie combinatie van 'the Blues' als eindstation. Daarmee was de wedstrijd wel besliste en helemaal toen Zijda op slag van rust met zijn tweede van de middag de stand naar één-vijf tilde. Die ruststand had eigenlijk één-zes moeten zijn, want even eerder had een schot van centrale verdediger Per Eggens absoluut beter lot verdiend.



Schriftelijk

Wie verwacht had dat de blauwhemden in het tweede bederijf alsnog de één zes zouden produceren, kwam echter bedrogen uit. De tweede helft had men in noordoost Friesland net zo goed schriftelijk ad kunnen doen, want behalve wat wissels viel er vanuit Burdaard weinig meer te melden. De ploeg van trainer Marcel Valk hoefde niet zo nodig meer en die van trainer Martin Brandsma was niet bij machte om LSC 1890 voor een tweede keer pijn te doen.



De eersteklasser uit Sneek mag zich dus gaan opmaken voor een duel in de tweede ronde en dat is lang, heel lang geleden dat de naam van de 'Traditionsverein' bij de loting voor die ronde in de kokertjes zit. Die tweede bekerronde staat overigens voor dinsdag 21, woensdag 22 of donderdag 23 november op de rol, maar eerst wacht de Snekers nog een aantal competitieduels om te beginnen op zondag 29 oktober a.s., wanneer LSC 1890 bij het Meppeler Alcides wordt verwacht.

FC Birdaard - L.S.C. 1890 1-5 (1-5)

Doelpunten: 0-1 Rik Jongstra (11.), 0-2 Patrick Zijda ((18.), 1-2 Klaas van Zuiden (21.), 1-3 Jongstra (33.), 1-4 Jongstra )34.), 1-5 Zijda (44.)

​Scheidsrechter: A. Haan

Gele kaart: Jens Knoop (LSC 1890)

Rode kaart: Wilco van Kammen, Rainer de Groot (FC Birdaard)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Rens Zwaagstra, Per Eggens, Bradley Steensma, Aaron Brouwer (46. Nils Bruining), Patrick Zijda, René Cnossen, Karsten Drenth (77. Jens Knoop), Rik Jongstra (77. Ilias Bourakba), Allard Westerdijk (46. Wytse Tjalsma) en Jocelyn Haaima (65. Brian Bok)

Bron: https://pengel.weebly.com/