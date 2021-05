Jongerenproject Young Leaders wint Rotary Stimuleringsprijs 2021

SNEEK- Het jongerenproject Young Leaders van stichting Scala-Welzijn is zaterdag 29 mei winnaar geworden van de Rotary Stimuleringsprijs 2021 van het noordelijk district Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel/Flevoland. Jongeren leren bij Young Leaders op een leuke manier kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van een activiteit voor bewoners van het verpleeghuis of door mee te lopen met een volwassene in een beroep naar keuze. Young Leaders laat met het winnen van de districtsprijs 34 andere ambitieuze jeugdprojecten achter zich. Het prijzengeld van € 5000,- zal ten goede komen aan het organiseren van veel nieuwe activiteiten.

Van 1 januari tot 1 april 2021 konden jongerenprojecten zich met een promotiefilmpje aanmelden op de website www.rotarystimuleringsprijs.nl. De verkiezing was opgesplitst in een eerste en tweede ronde. In de eerste verkiezingsronde hebben de lokale Rotary- en Rotaractclubs op een regiowinnaar gestemd. De prijs voor iedere regiowinnaar is € 2.500, -. In de tweede verkiezingsronde heeft de vakjury de ranking van de 4 regiowinnaars bepaald en krijgt de districtswinnaar een verdubbeling van het prijzengeld.

Kindervakantieweken Noord-Nederland

Naast het jongerenproject ‘Young Leaders’ zijn de projecten ‘Ieder kind een zwemdiploma’ van stichting Leergeld, ‘Kindervakantieweken Noord-Nederland’ van Humanitas en ‘URBN village’ van jongerenorganisatie URBN village tot regiowinnaar gekozen.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de Rotary- en Rotaractclubs. Erbij horen, jezelf mogen zijn, je talenten en persoonlijk leiderschap ontwikkelen staan daarbij centraal. Om jongerenprojecten te stimuleren is in het noordelijk district de jaarlijkse Rotary Stimuleringsprijs in 2016 gestart. Om mee te mogen doen moet het project aan 4 criteria voldoen: het project stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jongeren van 0-27 jaar, er doen vrijwilligers mee in het project, het project heeft maatschappelijk impact en er is sprake van realistische uitvoerbaarheid. Het kan daarbij gaan om een lokaal, landelijk of internationaal project. Zowel nieuwe als bestaande projecten mogen meedoen met de verkiezing.

Samenwerken

Van elkaar leren, samenwerken en elkaar verder helpen is wat de jongeren en de leden van de Rotary- en Rotaractclubs graag willen. Daarom blijven alle 35 projecten met de filmpjes een jaar lang zichtbaar op de website van de Rotary Stimuleringsprijs. In deze Coronatijd staan jongeren extra onder druk. Tijdens de verkiezing is duidelijk geworden dat er ook in deze moeilijke tijd veel initiatieven zijn om jongeren te ondersteunen en te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kunnen de ruim 70 lokale Rotary- en Rotaractclubs in het noordelijk district met hun 2000 aangesloten leden die deskundig zijn op veel verschillende beroepsterreinen en uitgebreide netwerken hebben, een platform bieden om bij te dragen in de ontwikkeling van jongeren.

Rotary is voor alle leeftijden en ook jongeren kunnen lid worden van Rotary. Voor scholieren van 12 tot en met 18 jaar zijn er de Interactclubs die ernaar streven een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren, naast het leren besturen en samenwerken. Dit vooral vanuit vriendschap en binnen een schoolverband. Rotaractclubs zijn enthousiaste serviceclubs van jong professionals zowel werkenden als studenten.