Jongeren, doe mee met Social Friday in Sneek!

SNEEK - Heel veel jongeren in Nederland willen nieuwe mensen ontmoeten, maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Herken jij dit? Social Friday has your back! Stichting Sociaal Collectief organiseert een Social Friday activiteit in Sneek op 30 september 2022. Ook in heel veel andere Nederlandse steden en dorpen wordt Social Friday georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud.

Sociale boost

Door de coronamaatregelen hadden jongeren lange tijd veel minder sociaal contact. “Je ziet nu dat veel jongeren een duwtje in de rug nodig hebben om op sociaal vlak weer beter in hun vel te zitten”, aldus Jolanda van Gerwe. Ze is oprichter van Stichting Join us en organiseert Social Friday. “Dat broodnodige zetje, dat is precies wat Social Friday biedt aan jongeren tussen de 12 en 30 jaar: een gezellige avond met andere jongeren die óók dat duwtje in de rug nodig hebben.” Tijdens deze avond ontmoeten jongeren alleen maar gelijkgestemden die het ook fijn vinden nieuwe mensen te leren kennen. Op tientallen plekken in het hele land kunnen jongeren op vrijdagavond 30 september 2022 anderen ontmoeten tijdens een toffe Social Friday activiteit.

Social Friday in Sneek

Stichting Sociaal Collectief organiseert in Sneek de Social Friday activiteit Crazy 88: scoor in kleine groepjes punten door te gekke opdrachten uit te voeren!

Om 19.30u begint de activiteit en dit duurt tot ongeveer 22.00 uur. De locatie is Gonggrijpstraat 52, Sneek. Ben jij er gezellig bij? Doortje Adema helpt je op weg deze avond. Schrijf je snel in via www.socialfriday.nl! of Stuur een mail naar d.adema@socoswf.nl, maar appen mag ook: 06 11607902.

Organisatie

Social Friday vindt dit jaar voor de eerste keer plaats en is onderdeel van de Week Tegen Eenzaamheid. De avond wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door Join Us, een stichting die zich inzet voor het verminderen van eenzaamheid bij jongeren.