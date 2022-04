Jongeren aan het woord in de Tweede Kamer

Verschillende onderwerpen zullen tijdens het debat aan bod komen, zoals ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag’ met minister Yesilgöz (JenV) en ‘Zelfdodingsgedachten onder jongeren’ met staatssecretaris van Ooijen (VWS). Ook zal er gedebatteerd worden over het thema ‘Wonen in Nederland’ met Tweede Kamerlid Nijboer en ‘Kansenongelijkheid in het onderwijs’ met een nader te bepalen Tweede Kamerlid. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, zit het debat voor.

Jonge ideeën

Voor de jonge deelnemers is de inzet van het debat een toezegging waarin hun input en ideeën worden erkend. Gewenst wordt natuurlijk dat de bewindspersonen de jongeren een mooie handreiking kunnen doen, om verder te denken over de uitvoering van hun plannen. In het verleden is dat ook al regelmatig gebeurd. Zo is de actieve donorregistratie een idee vanuit het Nationaal Jeugddebat. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR niet alleen jongeren bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken met de inbreng van jongeren.

Het debat in voorbereiding

Aan het Nationaal Jeugddebat gingen al vele debatten vooraf: in het najaar van 2021 vonden de Provinciale Jeugddebatten plaats: voorrondes waar uiteindelijk de deelnemers uit voortkwamen. De deelnemers komen uit alle provincies, van verschillende schooltypes en zijn van allerlei leeftijden en achtergronden. Zo zijn zij een representatieve afspiegeling van de Nederlandse jeugd.

De jongeren worden de 11e opgedeeld in vier fracties: geel, groen, rood en blauw. Ze hebben zelf de thema’s aangedragen waarover ze wilden debatteren. De afgelopen maanden zijn de jongeren met trainingen klaargestoomd.

Uit heel Nederland

De 80 jongeren uit heel Nederland komen samen om hun oplossing voor maatschappelijke problemen aan politici voor te leggen. De Friese jongeren komen uit Heerenveen, Wommels, Bolsward, Echtenerbrug, Koudum en Workum.

NJR

NJR is hét jongerennetwerk van Nederland. Wij verbinden jongeren met hun sterke punten, met andere jongeren en met organisaties. Kijk ook op www.njr.nl en www.jeugddebat.nl.