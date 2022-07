Jonge onderneming als woningontruimer in Súdwest-Fryslân

IJlst - Alweer drie jaar timmeren deze mannen, Gerlof Schippers en Pieter Kroles uit respectievelijk IJlst en Sneek, aan de weg als woningontruimer. En in die tijd hebben ze al heel wat bijzondere klussen mogen uitvoeren.

Afgelopen week konden ze weer een mooi opdracht aan hun lijst toevoegen toen ze de woonruimte boven het oude station in Sneek mochten ontruimen.

Op de website van Friesland Ontruimingen is over Gerlof en Pieter het volgende te lezen: 'Samen hebben ze de passie woningen te ontruimen en nog bruikbare spullen zoveel mogelijk een nieuwe bestemming te geven. Doordat ze vaak klaar stonden om andere mensen te helpen zijn ze langzamerhand in deze branche terecht gekomen. Dat heeft ons doen besluiten dit werk professioneel te gaan doen'.

Kijk voor meer informatie op Frieslandontruimingen.nl.