Jonge drugsdealers aangehouden in Sneek

SNEEK – Afgelopen woensdag, 20 oktober, heeft de politie vier jonge mannen aangehouden voor het dealen van drugs. De personen dealden op grote schaal in hard- en softdrugs vanuit een pand aan de Wijnkanstraat in het centrum van de stad. De jongste verdachten zijn minderjarig, 16 en 17 jaar oud. De andere twee verdachten zijn 18 jaar oud. Alle verdachten wonen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De aanhoudingen vonden plaats nadat de politie het betrokken pand al enige tijd in onderzoek had. Na de aanhouding is de woning doorzocht, waarbij handelshoeveelheden hard- en softdrugs zijn aangetroffen.

Alle verdachten zijn inmiddels verhoord en weer op vrije voeten. Zij blijven verdachten in de zaak. Voor de minderjarige verdachten is tevens een zorgmelding opgemaakt bij Veilig Thuis en de ouders zijn in kennis gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.