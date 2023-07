"Dus we wisten al dat het een kraamburcht was", zegt woordvoerder Mirjam de Witte van ProRail. "Maar toen we die drie jonge dassensnoetjes uit de burcht zagen, dachten we: nou, dat is ook mooi gelukt. Wat een mooi nieuws."

De nieuwe burcht is aangelegd nadat onder het spoor bij Molkwerum een dassenburcht voor problemen zorgde. Het spoor dreigde te verzakken. Prorail moest het spoor een hele tijd afsluiten, omdat het niet vertrouwd was om er treinen overheen te laten rijden. In de tussentijd werd een nieuw onderkomen aangelegd en werd de kraamburcht beschermd. En daar zit dus nu een dassenfamilie. De kunstburcht en de kraamburcht worden goed in de gaten gehouden. "Dat zijn we allemaal nog steeds aan het monitoren, om te kijken wat de das daar nou allemaal doet", zegt De Witte. "Om ervoor te zorgen dat hij niet weer onder het spoor gaat."

Nog geen namen

De jonge dassen hebben nog geen namen gekregen. ProRail heeft zijn volgers op sociale media opgeroepen een naam te bedenken voor het drietal. "Het is wel heel grappig, want we hadden een bouwmanager bij Molkwerum, die heette Paul. Hij is heel druk geweest met die dassen. Dus iemand had gezegd: Paul, Pauline en Paulette." Andere suggesties verwijzen naar spoor en trein, vertelt De Witte. "Er zitten wel pareltjes tussen, hoor.

Bron: Omrop Fryslân