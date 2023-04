Jong Oudega SWF vergeten oorlogsverleden niet

OUDEGA- “Net Ferjitte!” is de titel van het project dat de activiteitencommissie van MFC It Joo indiende bij de Provinsje Fryslân in het kader van Vier de Vrijheid. Het bericht dat veel jongeren niet meer weten wat de holocaust is of zelfs denken dat deze niet heeft bestaan verontrustte de commissie. Maandelijks organiseren ze onder andere voor de groep tieners en pubers in het dorp het Joohonk en ze bedachten een plan om deze groep jongeren ook meer te betrekken bij de vieringen rond de 4/5 mei.

Alle jongeren in het dorp naar het Anne Frank Huis in Amsterdam

Eigenlijk, zo vinden ze in Oudega, zou iedere jongere een keer het Anne Frank Huis moeten hebben bezocht met het bijbehorende lesprogramma. Om zo het verhaal te kennen van een leeftijdsgenoot en de dramatische gevolgen van fascisme en discriminatie. Thema’s die nog steeds actueel zijn. Op 6 mei gaat er dus een bus met 35 jongeren van 12 – 17 jaar uit het dorp aan de Brek naar Amsterdam. Naast het Anne Frank Huis is er ook tijd voor een bezoekje aan het Namenmonument en natuurlijk mag de stad ook worden verkend.

Spokenword

Vooraf is de groep op een bijzondere manier aan de slag om het thema voor te bereiden. Samen met de spokenword-artist en Dichter fan Fryslân Jan- Willem Poelma is door een groep jongeren een bijzonder spoken-word geschreven. Een spokenword is een soort ritmisch gedicht. De groep jongeren zal het voordragen tijdens de festiviteiten op 4 mei a.s. rond de herdenking van de spoorwegsabotage bij Oudega. Deze bijzondere sabotage door het georganiseerde verzet zorgde in april 1945 voor het ontsporen van een Duitse munitrein. Engelse vliegeniers deden de rest, de trein met 17 wagons munitie explodeerde. Nog steeds worden hulzen van munitie gevonden in en rondom de Aldegeaster Brekken.

De jongeren maken ook zelf een herdenkingskrans voor de mensen die de oorlog niet hebben mogen overleven.

5 mei 10.00 uur vrij koffie evenemententerrein

Op Bevrijdingsdag is de groep jongeren opnieuw actief, nu met het serveren van koffie en Bevrijdingsgebak. Deze oude traditie is een eenvoudige lekkernij welke na de oorlog gemaakt werd om de bevrijding te vieren. Op het evenemententerrein midden in het dorp worden alle Oudegaasters uitgenodigd om samen de vrijheid te vieren en nog even na te praten over alle vragen die jong Oudega, al dan niet met hulp van ChatGPT, heeft bedacht over vrijheid.

Samen met de traditionele 4 mei viering met Eendracht Maakt Macht worden het vast bijzondere herdenkingen in Oudega.