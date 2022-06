Jong Oranje en Jong Duitsland bieden vier sets spektakel in Sneek

SNEEK - De thuisblijvers hadden andermaal weer eens ongelijk, want in de Sneker Sporthal schotelden Jong Oranje en Jong Duitsland het publiek een buitengewoon vermakelijke partij volleybal voor waarin ons eigen Oranje regulier met 3-0 triomfeerde en Duitsland de toegift met minimaal verschil de bus innam.

Topvolleybal

Sneek was sinds vijf jaar weer eens het decor van internationaal volleybal. De organisatie was weken van te voren bezig geweest om alles piekfijn te laten verlopen en daarin is men met verve geslaagd. “Het is voor ons een grote uitdaging geweest om dergelijke wedstrijden te kunnen organiseren, want we willen graag mensen in de omgeving laten genieten van topvolleybal en wat is er dan mooier om een interland te organiseren”?

Dat het publiek nog enigszins verstek liet gaan was jammer, want de hal was net voor de helft gevuld. Mogelijk hebben de hoge temperaturen buiten en het feit dat iedereen voor zichzelf een kleine volleypauze inlast daarin een rol gespeeld vermoedt de Sneker organisatie.

Nuttige sessie

Voor Jong Oranje en Jong Duitsland was deze eerste oefenpartij in een cyclus van drie een nuttige sessie. Beide teams bereiden zich voor op de laatste kwalificatieronde voor het EK in Italië. Beide ploegen hebben één mogelijkheid om zich te kunnen kwalificeren daarvoor. Nederland gaat in Slovenië acteren en de Duitsers moeten naar Griekenland afreizen. Alleen de winnaar van het evenement mag zich vergapen aan pizza’s en spaghetti Bolognese.

Jong Oranje onder leiding van trainer/coach Arnold van Ree en zijn assistent coaches Guido Görtzen en Arne Hendriks liet in ieder geval zien dat men goed op weg is. De Jonge Lange mannen hadden in alle drie sets lichtelijk het overwicht en met name met Thomas van Bladel en Thomas Sleurink heeft het voorportaal van het grote Oranje twee ongeslepen diamanten in huis.

Big points

Jong Oranje trok de eerste drie sets met klein puntenverschil over de eindstreep met 25-23, 25-22 en 25-21. Gastvrij als Oranje is kregen de Duitsers de gelegenheid om de toegift in de wacht te slepen. In deze vierde set gingen de zogenaamde big points richting onze oosterburen.

VC Sneek kan terugzien op een geslaagde volleybalmissie. “ Het is fijn om te zien hoeveel mensen zich spontaan hebben ingezet en met veel enthousiasme. Dat koesteren we. In Sneek zijn we klaar voor de organisatie van meer interlands. Deze pilot is zeer geslaagd en smaakt naar meer”.

Bron: Persbericht VC Sneek