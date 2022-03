Jong ONS Sneek knokkend ten onder

Kleen

De overwinning van de bezoekers was over het geheel genomen niet onverdiend, want de formatie uit Hoogeveen creëerde veel meer dan de Snekers. Die begonnen overigens wel sterk en met name Nick Kleen bleek in de openingsfase een factor van belang. Hj stond in de zesde minuut dan ook aan de basis van de openingstreffer, waarbij een inzet van Steyn Potma door Yannick Manusiwa in eigen doel werd gewerkt. Ook verdedigend bewees Kleen zijn waarde, want vijf minuten later kopte hij een indraaiende bal van de doellijn.



Te veel ruimte

Het was de enige keer dat doelman Tristan Boersma werd verrast. Verder keepte de ONS-sluitpost een vlekkeloze wedstrijd en hield hij de bezoekers regelmatig van scoren af. Die voetbalden gemakkelijker, al kwam dat ook omdat ONS Sneek daartoe alle ruimte bood. Die ruime ruimte had na een klein half uur de gelijkmaker van Noah ten Brinke tot gevolg.



Daarvoor had HZVV via Sander Dzemidzic, de al genoemde Ten Brinke en Walter Dias N’zasi ook al een paar keer op de deur geklopt. Bij de inzetten van de eerste twee kwam Boersma als winnaar uit de strijd, terwijl de kopbal van Dias N'zasi - een 100%-kopkans - naast zijn heiligdom belandde. Diezelfde Dias N’zasi dacht na dik 35 minuten de tweede Drentse goal te maken, maar als gevolg van een voorafgaande overtreding bleef het prachtige scorebord buiten werking.



ONS Sneek kon daar weinig tegenover stellen, ook al omdat de afstand tussen de laatste lijn en het middenveld vaak te groot was. Daardoor werd de opbouw (te) risicovol en kwam men niet in de buurt van de vijandelijke veste. De openingstreffer was in de eerste helft feitelijk dan ook het enige schot tussen de palen.



Sterk begin

Dat zou na rust echter veranderen. Kort na de “Wiederanpfiff” dwong Gabriël Fernando doelman Rodney Rosink met een vrije trap in de verre hoek tot een redding en na een prachtige aanval van de thuisclub voorkwam de goalie bij een schuiver van Kleen opnieuw, dat de bal tegen de touwen plofte. Niet veel later ging HZVV bij de opbouw in de fout, waarna Gerben Visser Kleen andermaal in stelling bracht en deze keer had Rosink tegen de diagonale inzet geen verweer (2-1).



Meteen na die voorsprong toonde doelman Boersma tot twee keer toe zijn niet geringe kwaliteiten en voorkwam Niels Nadorp met een ingreep dat Kelly João een vrije doortocht kreeg. Het waren de eerste voorbodes van een moeilijke slotfase, waarin de thuisclub meer en meer achteruit moest. ONS Sneek was in die fase vooral aangewezen op uitbraken via de snelle Kleen en het wekte dan ook enige verbazing, dat Koster tien minuten voor tijd zijn “ontsnappingsclausule" naar de kant haalde.



Zuur

Niettemin leek ONS Sneek de Drentse stormloop de doorstaan en toen Dias N’zasi de bal in kansrijke positie richting het Rasterhoff park zond, kwam een Sneker zege toch wel heel dichtbij. Het zou echter anders lopen, want vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kopte Alex Zomer uit een corner fraai raak en in de vierde minuut van de toegevoegde tijd prikte Dias N’zasi na een interceptie en een aanval over links toch nog de 2-3 binnen. Daarmee kreeg het sportieve duel waarin arbiter Roeleveld (te) kwistig met geel strooide, vanuit Sneker perspectief een heel erg zuur einde, al viel de zege van HZVV zoals hiervoor al werd vermeld, niet onverdiend te noemen.

ONS Sneek - H.Z.V.V. 2-3 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Yannick Manusiwas (6.-e.d.). 1-1 Noah ten Brinke (24.), 2-1 Nick Kleen (59.), 2-2 Alex Zomer (86.), 2-3 Walter Dias N’zasi (90.+4.)

​Scheidsrechter: M.A. Roeleveld

​Gele kaart: Pieter Abe de Jong, Nick Kleen, Rik Koelewijn, Gerben Visser, Steyn Potma (ONS Sneek), Daan Wijma, Tim Riksman, Yannick Manusiwa, Walter Dias N’zasi (HZVV)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Glenn Buma, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Simon de Laat, Niels Nadorp, Steyn Potma, Gerben Visser en Nick Kleen (80. Han van Dijk)

Opstelling H.Z.V.V.: Rodney Rosink, Jorn Ballast (20. Justin Lambers), Alex Zomer, Yannick Manusiwa (84. Guus Sijtsma), Tim Riksman, Daan Wijma, Lorenzo Valente, Sander Dzemidzic (73. Jesse van Dalen), Noah ten Brinke, Kelly João en Walter Dias N’zasi

Bron: https://pengel.weebly.com